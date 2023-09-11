الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي 2023

ازداد البحث في العراق مؤخرًا عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة والأخيرة، والرعاية الاجتماعية تُعد نوع من أنواع الدعم المالي المقدم من الحكومة العراقية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وتسهيلًا على المستفيدين أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط يمكن للأفراد خلاله الاستعلام عن أسماء الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على الرعاية الاجتماعية، لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن تلك الأسماء في السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية

بالرعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق خصصت موقع إلكتروني خاص بها عبر منصة مظلتي للسهيل على المستفيدين للاستعلام عن أسمائهم في الكشوفات وفيما يلي سوف نوضح لكم بالتفصيل طريقة الاستعلام:

الدخول أولًا إلى منصة مظلتي العراق ثم الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

الضغط على خيار الاستعلام عن الأسماء الجديدة المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

كتابة المحافظة التي يتبعها المستخدم. كتابة البيانات الخاصة بالمستفيد بشكل صحيح مثل الاسم ورقم الهوية.

الضغط على استعلام وسوف تظهر كل المعلومات الخاصة بالدعم.

الشروط الخاصة بالقبول في الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط الضرورية الواجب توافرها في المتقدم لكي يتم قبوله في الوجبة التاسعة والأخيرة وتلك الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

يشترط الالتزام بكل الشروط والضوابط التي تضعها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام بالنسبة للرجال، والسيدات لا يقل أعمارهن عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

يشترط ألا يكون المتقدم مالك لأي عقارات أو أصول عالية القيمة أو لديه منزل مكتوب باسمه.

شروط التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية 2023

اشترطت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بعض الشروط الضرورية الواجب توافرها للتقديم على دعم الرعاية المقدم من الحكومة العراقية وتلك الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون مسجل في الشؤون الاجتماعية بالعراق.

يجب أن يكون منتمي إلى أسرة تتكون من أربع أفراد على الأقل وأن يكون من الأشخاص محدودي الدخل.

يشترط تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة على الموقع الخاص بالوزارة.

يشترط ألا يكون المتقدم مالك لأي عقارات أو أصول.

المستندات المطلوبة للتقديم على الدعم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

لكي يتمكن المستفيدين من التقديم على الإعانة في وزارة الشؤون الاجتماعية يجب تقديم الأوراق الآتية: