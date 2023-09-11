بالتزامن مع بداية الدراسة|| هل تم تبكير صرف المعاشات للمواطنين؟.. التضامن الاجتماعي ترد

هل تم تبكير صرف المعاشات، شهدت معدلات البحث على محرك البحث “جوجل” ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الحالية عن هذا السؤال هل تم تبكير صرف المعاشات، حيث بحث العديد من أصحاب المعاشات عن موعد صرف وزيادة المعاشات في شهر أكتوبر حيث يأتي هذا الاهتمام، تزامنا مع بداية الدراسة خلال شهر أكتوبر، ولهذا سوف نتناول الإجابة الشافية لهذا السؤال، بالإضافة إلى الحديث عن حقيقة زيادة المعاشات، وأماكن صرفها.

هل تم تبكير صرف المعاشات

الآن بصدد الإجابة عن هل تم تبكير صرف المعاشات، في الواقع لم تصرح وزارة التضامن الاجتماعي بيانًا رسميًا حول تقديم موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، لذا من المتوقع أن يستمر صرف المعاشات كالمعتاد.

موعد صرف معاشات اكتوبر 2023

ومن المتوقع أن يكون موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للمواطنين سيبدأ في الأسبوع الأول من الشهر من يوم 1 وحتى 10 أكتوبر 2023، وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الهيئة القومية للتأمينات، تعمل على صرف المعاشات خلال هذه الفترة بالإضافة إلى دفع زيادة مقررة لجميع المستفيدين تتراوح ما بين 170 جنيهًا كحد أدنى و1635 جنيهًا كحد أقصى.

حقيقة زيادة المعاشات

في إطار التعرف على هل تم تبكير صرف المعاشات، ينبغي توضيح حقيقة زيادة المعاشات عبر السطور التالية:

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أن زيادة المعاشات بلغت حوالي 15% وتمت في شهر أبريل بدلاً من شهر يوليو.

وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لصرف الزيادة في مطلع إبريل بدلاً من يوليو، وتتراوح الزيادة بين 170 جنيهًا كحد أدنى و1635 جنيهًا كحد أقصى.

وهذا القرار أدى إلى تقديم زيادة المعاشات بمبلغ إضافي قدره 14 مليار جنيه مقارنة بتاريخ صرفها السابق في شهر يوليو.

اماكن صرف معاشات اكتوبر 2023

بالإضافة إلى مما سبق يمكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 من خلال مصادر متعددة:

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

منافذ البريد المصري.

البنوك والمحافظ الإلكترونية.

منافذ فوري وكارت ميزة.

عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

هذه الخيارات المتعددة تسهل عملية صرف المعاشات للمستفيدين وتتيح لهم اختيار الوسيلة التي تناسبهم أكثر.