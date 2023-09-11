تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2023

تعد قنوات الأطفال من أكثر الكلمات بحثًا في الفترة الحالية، نظرًا لأن شريحة كبيرة من الأشخاص يبحثون عنها بشكل مستمر، إضافة إلى أن القنوات تقدم محتوى مميز وفريد من نوعه على الأقمار الصناعية المختلفة التي من خلالها يمكن الحصول على أحد الترددات لمثل هذه القنوات، فضلاً عن أنه يمكن ضبطها وفقًا لمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي نوضحها لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة سبونج بوب الجديد 2023

جاء تردد قناة سبونج بوب على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

يمكن القيام بضبط القناة على التردد 12500.

الاستقطاب يتمثل في أنه أفقي.

بينما معامل الترميز فهو 27500.

تردد قناة كراميش 2023

من السهل كذلك القيام بضبط تردد قناة كراميش على القمر الصناعي الجديد، وفقًا لما جاء في النحو التالي:-

يمكن القيام بإستقبال القناة على تردد 11645.

كما أن معامل الترميز يتمثل في 27500.

الجودة الخاصة بالقناة عالية.

معامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

تردد قناة هدهد بعد التحديث

يمكن بكل سهولة القيام بإستقبال قناة هدهد على الأقمار الصناعية، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

التردد فهو 11641.

بينما معامل الترميز يتمثل في 27500.

كما أن الاستقطاب الخاص بالقناة فهو أفقي.

خطوات ضبط قنوات الأطفال على القمر الصناعي 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال تردد قنوات الأطفال على القمر الصناعي وفقًا لما يلي:-