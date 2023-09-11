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“افرح وزغرط” صرف 1000 جنيه مكافأة للعاملين في هذه الجهة بمناسبة المولد النبوي

صرف 1000 جنيه مكافأة للعاملين

Dina elmaghrabyمنذ 27 دقيقة
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صرف 1000 جنيه مكافأة للعاملين
صرف 1000 جنيه مكافأة للعاملين

بمناسبة اقتراب حلول المولد النبوي الشريف، اعتمد الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية مكافأة مالية تشجيعية لجميع العاملين بالهيئة بكافة الأفرع والإدارات التابعة لها بالمحافظات المصرية بشكل كامل، حتى يتمكنوا من شراء حلوى المولد وكافة المستلزمات.

صرف 1000 جنيه مكافأة للعاملين

حيث قرر الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، صرف مكافأة مالية تقدر بنحو 1000 جنيه لكافة العاملين التابعين للهيئة، وأشار رشيد أن تلك المكافأة تعد تقديرا للجهود العظيمة التي يبذلها أبناء المنظومة الإسعافية في جميع أنحاء مصر ومحافظاتها، حيث أنهم يؤدون عملهم بلا كلل أو ملل لتلبية كافة الاستغاثات الإسعافية والطبية الطارئة على مدار اليوم بشكل متواصل، وقد أمر سيادته بصرف تلك المكافأة بالتزامن مع حلول الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف أعاده الله على مصر قيادة وشعبًا بالخير واليمن والبركات.

أسعار حلاوة المولد 2023

وحاليا تستعد وزارة التموين ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لطرح حلاوة المولد النبوي في جميع المنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة اعتبارا من الأسبوع القادم بأسعار رخيصة وفي متناول جميع المواطنين، حيث سيتم طرح حلاوة المولد 2023 بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق، واليكم اسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في المجمعات الاستهلاكية:

حجم علبة حلاوة المولد النبوي الشريف 2023السعر
علبة حلوى سادة لوكس زنه 1 كيلو100 جنيها
علبة حلوى سادة لوكس زنه 2 كيلو200 جنيها
علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو350 جنيها
علبة حلوى سادة لوكس زنه 5 كيلو600 جنيها
علبة حلوى فاخرة مكسرات زنه 2 كيلو300 جنيها
علبة حلوى فاخرة مكسرات زنه 3 كيلو450 جنيها
علبة حلوى مكسرات فاخرة زنه 5 كيلو750 جنيها

اسعار حلاوة المولد في المحلات 2023

حجم علبة حلاوة المولد النبوي الشريف 2023السعر
علبة حلاوة المولد النبوي 2023 الصغيرة وزن 2 كجم132 جنيهاً
علبة حلاوة المولد النبوي 2023 الصغيرة وزن 1 كيلو جرام65 جنيهاً
علبة حلاوة المولد النبوي 2023 الصغيرة الـ 10 قطع145 جنيهاً
علبة حلاوة المولد النبوي 2023 المتوسطة الـ 27 قطعة155 جنيها
علبة حلاوة المولد النبوي 2023 المتوسطة الـ 19 قطعة240 جنيها
علبة حلاوة المولد النبوي 2023 المتوسطة الـ 48 قطعة290 جنيها
علبة حلاوة المولد النبوي 2023 الكبيرة الـ 40 قطعة455 جنيها
علبة حلاوة المولد النبوي 2023 الكبيرة الـ 55 قطعة620 جنيهاً
علبة حلاوة المولد النبوي 2023 الكبيرة الـ 75 قطعة900 جنيها
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Dina elmaghrabyمنذ 27 دقيقة
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