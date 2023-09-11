“افرح وزغرط” صرف 1000 جنيه مكافأة للعاملين في هذه الجهة بمناسبة المولد النبوي

بمناسبة اقتراب حلول المولد النبوي الشريف، اعتمد الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية مكافأة مالية تشجيعية لجميع العاملين بالهيئة بكافة الأفرع والإدارات التابعة لها بالمحافظات المصرية بشكل كامل، حتى يتمكنوا من شراء حلوى المولد وكافة المستلزمات.

صرف 1000 جنيه مكافأة للعاملين

حيث قرر الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، صرف مكافأة مالية تقدر بنحو 1000 جنيه لكافة العاملين التابعين للهيئة، وأشار رشيد أن تلك المكافأة تعد تقديرا للجهود العظيمة التي يبذلها أبناء المنظومة الإسعافية في جميع أنحاء مصر ومحافظاتها، حيث أنهم يؤدون عملهم بلا كلل أو ملل لتلبية كافة الاستغاثات الإسعافية والطبية الطارئة على مدار اليوم بشكل متواصل، وقد أمر سيادته بصرف تلك المكافأة بالتزامن مع حلول الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف أعاده الله على مصر قيادة وشعبًا بالخير واليمن والبركات.

أسعار حلاوة المولد 2023

وحاليا تستعد وزارة التموين ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لطرح حلاوة المولد النبوي في جميع المنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة اعتبارا من الأسبوع القادم بأسعار رخيصة وفي متناول جميع المواطنين، حيث سيتم طرح حلاوة المولد 2023 بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق، واليكم اسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في المجمعات الاستهلاكية:

حجم علبة حلاوة المولد النبوي الشريف 2023 السعر علبة حلوى سادة لوكس زنه 1 كيلو 100 جنيها علبة حلوى سادة لوكس زنه 2 كيلو 200 جنيها علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو 350 جنيها علبة حلوى سادة لوكس زنه 5 كيلو 600 جنيها علبة حلوى فاخرة مكسرات زنه 2 كيلو 300 جنيها علبة حلوى فاخرة مكسرات زنه 3 كيلو 450 جنيها علبة حلوى مكسرات فاخرة زنه 5 كيلو 750 جنيها

اسعار حلاوة المولد في المحلات 2023