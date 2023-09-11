“حقيقة ولا اشاعة؟؟”.. حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم على البطاقات التموينية|| التموين تحسم الأمر

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم، خلال الايام الماضية انتشرت أخبار تفيد حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم على البطاقات التموينية لكافة المستفيدين من المنظومة التموينية، ولذا نجد الالاف من المواطنين محدودي الدخل والفقراء يبحثون عن حقيقة حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للتأكد من صحة الخبر، واليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.

إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم

ويريد المثيرين معرفة هل تم حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم على كافة البطاقات التموينية، وفي هذا الاطار فقد أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، الدكتور تامر صلاح، أن الخبر الخاص إلغاء فارق نقاط الخبز عاري تماما من الصحة وهو ما هو إلا شائعة مغرضة، ولكن المقصود منه إمكانية المستفيدين من الدعم التمويني صرف الدقيق بدلاً من الخبز، كاشفا أن هناك ما يقارب من مليون مواطن يحملون 380 ألف بطاقة تموينية يمكنهم الاستفادة من هذا القرار، حيث يمكن للمواطن أن يحصل على نحو 150 رغيف خبز مدعم في الشهر أو الحصول على مقدار 10 كيلو جرام من الدقيق.

حصة الفرد من الخبز المدعم

أما عن حصة الفرد من الخبز المدعم يوميا وفقا لما يطبق في المنظومة التموينية، فقد كشفت وزارة التموين أن حصة كل فرد من الخبز المدعم يقدر بنحو 5 أرغفة يوميا، بما يعادل نحو 150 رغيف شهريا.

طريقة الاستعلام عن حساب فرق العيش فى التموين

ويمكن لكافة المستفيدين من المنظومة التموينية الاستعلام عن حساب فرق العيش فى التموين بسهولة من خلال زيارة بوابة مصر الرقمية، فقط اتبع ما يلي: