عاجل مصر تُعلن رسميًا حظر النقاب على طالبات المدارس.. تعرف على التفاصيل

أصدرت وزارة التعليم المصرية عن مجموعة من القرارت بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2023 في جمهورية مصر العربية سواء للمدارس أو الجامعات، حيث تسعى لتوفير شتى الأمور المتعلقة بسير العملية التعليمية لكي يتمكن الطلاب من الخضوع للدراسة بشكل جيد ودون وجود أي عائق، لذا سنتطرق لتوضيح حظر النقاب على طالبات المدارس والمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر.

حظر النقاب على طالبات المدارس

أعلنت وزارة التعليم المصرية قرار يقضي بحظر ارتداء النقاب على طالبات المدارس مشيرةً إلى أن ارتداء الحجاب سيكون اختياري ووفقًا لضوابط وشروط مُحددة، حيث نشرت اليوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر لعام 2023 قرار وزير التعليم رضا حجازي تضمن المواصفات الخاصة بالزي المدرسي الموحد لكافة الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة أيضًا للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ بتاريخ 30 سبتمبر الجاري لعام 2023.

الحجاب اختياري

أوضح الوزير حجازي أن عطاء الشعر للفتيات اختياري ولكن بشرط ألا يُحجب وجهها ولا يتعد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف هذا بالإضافة غلى ضرورة الالتزام باللون الذي تقوم باختيار المديرية الخاصة بالتربية والتعليم التابعين لها الطالبات، وأكد على ضرورة عدم اجبار الفتيات على ارتداء الحجاب وان اختيارها لذلك يكون بناءً على رغبتها الشخصية دون أي ضغط.

حظر الزي المخالف

نوهت الوزارة إلى أنه لا يجوز لأي طالب أو طالبة الذهاب إلى المدرسة التابعين لها بزي مخالف فيجب الالتزام بالملابس المُحددة من قبل الإدارة التعليمية الخاصة به وضرورة الالتزام بجميع القواعد والقرارات الخاصة بوزارة التعليم المصرية.