العاصفة دانيال تضرب ليبيا بقوة وهناك 2000 قتيل جراء الإعصار

العاصفة دانيال تضرب ليبيا، حالة من الحزن الشديد يسيطر على قلوب المواطنين في ليبيا بسبب الإعصار المدمر الذي شهدته ليبيا خلال الساعات القليلة الماضية، وأكد المتحدث الرسمي للحكومة الليبية أن العاصفة دانيال جاءت بقوة منذ صباح اليوم الإثنين 11 من سبتمبر الجاري وارتفعت شدتها مع مرور الوقت، مما تسببت في حدوث كارثة كبرى بما تحمله الكلمة من معنى،

كما وتم انتشال عدد كبير من الضحايا وهناك عدد كبير من المفقودين وجاري البحث عنها، كما أكدت العديد من المصادر الليبية وهيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة دانيال ضربت العديد من دول العالم الفترة الماضية منها تركيا واليونان والمملكة العربية السعودية وبلغاريا، لكن عدد الضحايا كان أقل كثيراً من الضحايا في ليبيا، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول العاصفة دانيال التي تضرب ليبيا.

العاصفة دانيال تضرب ليبيا

أعلن أحمد المسماري المتحدث الرسمي للجيش الليبي عن مصرع 3 ضحايا من الجيش الليبي خلال السيطرة على العاصفة دانيال، شهدت العاصفة انقلاب كبير وارتفاع كبير في منسوب مياه البحر وتسبب ذلك في إختفاء منطقتين بشكل كامل لحدة العاصفة، مما شهدت الرياح ارتفاع كبير واصفر عن ذلك وجود 2000 قتيل، وكانت أكثر المدن تأثرا بالعاصفة والمرج ودرنة، كما وصل عدد المفقودين جراء العاصفة نحو 6 آلاف شخص جاري البحث عنهم من قبل هيئة الحماية المدنية وسرعة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتبذل الحكومة جهد كبير للسيطرة على الوضع.

تصريحات المتحدث العسكري الليبي

صرح أحمد المسماري أن هناك منطقتين في مدينة درنة لم يتم العثور عليها حتى الآن بسبب ارتفاع منسوب الماء الناتج عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ عدة أيام، وقام بتكليف الجيش الوطني بسرعة التحرك والعمل على إنقاذ المواطنين على الرغم من مصرع ثلاثة أفراد من الجيش وأن الجيش يبذل كثارة جهده لتخطي تلك الأزمة سريعاً لمساندة المنطقة المنكوبة.