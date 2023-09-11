PDF الوجبة الاخيرة.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة عبر spa.gov.iq

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، من المقرر أن يتم اطلاق كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي قريبا بعدما يتم التأكد من انطباق الشروط على كافة المستفيدين، حيث من المقرر أن يتم صرف الوجبة الجديدة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 خلال الأيام القادمة في عموم المحافظات العراقية، واليكم طريقة تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي، فتابعونا.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تعد كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 أهم ما تشغل بال المواطنين خلال تلك الفترة، حيث قررت الحكومة العراقية صرف راتب الرعاية الاجتماعية لكل من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التي كشفت عنها وزارة العمل العراقية في وقتا سابق، حيث يمكن الحصول على الدعم بعد استيفاء الشروط المحددة للبرنامج، ومنها ما يلي:

يشترط في الشخص المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم من 18 عامًا حتى 60 عامًا بالنسبة للرجال.

أما النساء يشترط أن يكون عمر المتقدمة من 15 حتى 55 عامًا.

أن يكون المتقدم لا يملك أي أصول أو عقار لع قيمة عالية أو يكون لديه منازل مكتوبة باسمه.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

ويمكنك زيارة رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال موقع منصة مظلتي الذي يعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية، ويمكنك أيضا تحميل كشوف المستفيدين من خلال اتباع الخطوات التالية: