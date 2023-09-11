صرف 1000 جنية بمناسبة المولد النبوي للعاملين في هذه الهيئة

صرف 1000 جنية بمناسبة المولد النبوي حيث إن هيئة الإسعاف المصرية صرفت 1000 جنيه للعاملين بمناسبة المولد أنتشر مؤخراً خبر حول أن هيئة الإسعاف المصرية صرفت مكافأة مالية لكل العاملين في الهيئة بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف واقتراب موسم العودة إلى المدارس، وذلك لمساعدة العاملين داخل الهيئة في سد احتياجات أبنائهم قبل عودتهم للمدارس و لشراء مستلزمات الاحتفال بالمولد النبوي، لذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل حقيقة الخبر المعلن في السطور التالية.

صرف 1000 جنية بمناسبة المولد النبوي للعاملين بالإسعاف

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية وعلى لسان عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة الهيئة عن صرف مكافأة مالية وتشجيعية لكل العاملين داخل الهيئة وبمختلف الإدارات التابعة لها وقدرها 1000 جنيه مصري.

وقال الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة أيضًا أن المكافأة المالية ما هي إلا تقديرًا للجهد المبذول من أبناء هيئة الإسعاف على مدار العام وطوال مدة أل 24 ساعة وأيضًا بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وعلى جانب آخر قرر الدكتور محمد عثمان الخشب رئيس جامعة القاهرة أيضًا منح مكافآت مالية لكل العاملين والموظفين داخل الجامعة بمناسبة المولد النبوي الشريف وقدرها 1000 جنيه.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

يبحث الكثيرون أيضًا من العاملين في أجهزة الدولة عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف، وجدير بالذكر أن المولد النبوي يوم 12 ربيع الأوّل الموافق الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن تكون إجازة المولد هذا العام سيتم ترحيلها إلى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي وضحنا فيه الجهة التي تم الإعلان عن تقديم زيادة لها بمناسبة المولد النبوي حيث تم صرف 1000 جنية بمناسبة المولد النبوي للعاملين بهيئة الإسعاف كما وضحنا أيضًا موعد إجازة مولد النبوي الشريف.