منصة تسجيل طلبات التعاقد على منصب شاغر حيث أعلنت وزارة التربية الجزائرية موعد بدء عملية التسجيل لمنصة التوظيف الخاصة بالأساتذة المتعاقدين للعام 2023-2024 تهدف هذه العملية إلى ملء الشواغر في العديد من الوظائف التعليمية وتشجع الوزارة جميع الراغبين على التقديم للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة وتقديم ملفاتهم الشخصية.

فتحت وزارة التربية الوطنية موقع التسجيل لبرنامج الاستخلاف 2023-2024 لخريجي الجامعات حيث يتاح لهم الفرصة للتسجيل عبر الإنترنت من خلال رابط منصة التعاقد https tawdif education dz بهدف الاستفادة من برنامج التوظيف التعاقدي كأساتذة في مختلف التخصصات والمستويات التعليمية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) خلال الموسم الدراسي المقبل.

العملية ستتم بناءً على مبدأ الانتقاء وطنياً حيث ستعتمد الوزارة على معايير مثل الأقدمية في التخصص والجودة العلمية للمترشحين تهدف هذه الطريقة إلى تحقيق التكافؤ بين جميع المترشحين ومنع التلاعب بالمناصب والمراكز الوظيفية.

منصة تسجيل طلبات التعاقد على منصب شاغر

خطوات بسيطة من خلالها يتم منصة تسجيل طلبات التعاقد على منصب شاغر هذه الخطوات هي:

الخطوة الأولى دخول المنصة

قم بزيارة الرابط الرسمي لمنصة التوظيف للأساتذة المتعاقدين لعام 2023.

الخطوة الثانية إنشاء حساب

بمجرد وصولك إلى المنصة يمكنك إما تسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حسابًا سابقًا أو إنشاء حساب جديد إذا كنت تستخدم المنصة للمرة الأولى يتطلب إنشاء حساب جديد تقديم معلومات شخصية بما في ذلك الاسم وعنوان البريد الإلكتروني واختيار كلمة مرور قوية.

الخطوة الثالثة ملء الاستمارة

بعد إنشاء حسابك، قم بملء الاستمارة المطلوبة عبر إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة منك تشمل هذه المعلومات الأساسية مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني.

الخطوة الرابعة قبول الشروط والأحكام

تحتاج إلى مراجعة وقبول الشروط والأحكام المطلوبة من قبل المنصة قبل متابعة عملية التسجيل.

الخطوة الخامسة تأكيد التسجيل

بعد الموافقة على الشروط والأحكام قم بالنقر على زر تأكيد التسجيل أو إنشاء الحساب لإكمال عملية التسجيل.

الخطوة السادسة تفعيل الحساب

بمجرد الانتهاء من عملية التسجيل ستتلقى رسالة تأكيدية على عنوان بريدك الإلكتروني يجب عليك فتح هذه الرسالة لتفعيل حسابك وتأكيده.

الخطوة السابعة الدخول إلى المنصة

بعد تأكيد حسابك يمكنك تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بتسجيلها.