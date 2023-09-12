استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي National Geographic على نايل سات وعرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي يجب أن تحتوي عليها جميع أجهزة الاستقبال لوجود مجموعة من البرامج الثقافية والوثائقية المشوقة والممتعة، ويمكن إنزال تردد القناة ثم البدء في متابعة البرامج المختلفة التي تجذب المشاهدين ومنها برامج عن الطبيعة والأطعمة المختلفة والأسماك والحيوانات والطيور بدون تقطع أو توقف أثناء المشاهدة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي

لا تتكبد عناء البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي، فقد أحضرنا لك بيانات التردد على قمر نايل سات للبدء في متابعتها، وهو كالآتي:

اسم القناة: ناشيونال جيوغرافيك.

التردد: 11804.

معامل التصحيح: 3/4

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد

يوجد تردد آخر جديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد يمكن استقباله بعد إنزال بعض البيانات على جهاز الرسيفر، وتتمثل هذه البيانات فيما يلي:

التردد: 11411.

معدل الترميز: 3000.

معامل التصحيح: 3/4.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

يمكن لكافة محبي مشاهدة كل ما يتم عرضه من معلومات ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:

التردد: 11526.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

يمكنك ضبط التردد بصورة سهلة من خلال النقر على القائمة الرئيسية والعمل على إدخال التردد كما هو موضح ومن ثم ضبط البحث اليدوي وتثبيت القناة.

أشهر برامج ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

من البرامج الشهيرة على قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي ما يلي: