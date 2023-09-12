الحلقة 131 المرتقبة.. متى عرض الجزء الخامس من مسلسل المؤسس عثمان 2023

موعد عرض الجزء الخامس من مسلسل المؤسس عثمان يترقبه الكثير من متابعي المسلسل الدرامي المتميز المؤسس عثمان، وذلك بعد حصول الأجزاء الأربعة السابقة على نسب مشاهدة مرتفعة فاقت جميع التوقعات، مما دفع فريق عمل المسلسل لكتابة الجزء الخامس منه والبدء بالفعل في تصوير أحداثه، واليكم موعد هذا الجزء المنتظر والذي يترقبه الجميع.

موعد عرض الجزء الخامس من مسلسل المؤسس عثمان

توقفت أحداث مسلسل المؤسس عثمان عند الحلقة 130 من الموسم الرابع، والتي انتهت في الثاني عشر من يونيو الماضي، وقد بدأ تصوير الموسم الخامس لاستكمال الأحداث، وتُشير العديد من المصادر أن الموسم الخامس سينطلق في شهر أكتوبر القادم.

وعادة ما يتم عرض المسلسل في الأسبوع الأول من الشهر، وعلى الرغم من وجود تكتم حول موعد العرض بالتحديد، ولكن هذا بالتحديد ما حدث ما الأجزاء السابقة التي عُرضت في ذات الموعد من الأعوام السابقة.

أهم أحداث مسلسل المؤسس عثمان

تشتمل أحداث مسلسل المؤسس عثمان على الكثير من الصراعات والأحداث التي تدور حول الشخصية الرئيسية في المسلسل وهو المؤسس عثمان ابن ارطغرل، والحروب والمعارك التي انتصر بها على أعدائه والمؤامرات التي حيكت من أجل القضاء عليه وعلى دولته.

وظهر في الجزء الرابع والثالث من المسلسل أعداء الدولة العثمانية من البيزنطيين والمغول، قبل أن يتمكن القائد عثمان من هزيمتهم، والمحافظة على وحدة الدولة العثمانية.

موعد عرض الحلقة 131 المؤسس عثمان

تشير كافة التكهنات إلى أنه سوف يتم عرض الجزء الخامس في بداية شهر أكتوبر المقبل وينتظر أن يتم الإعلان عن البرومو الترويجي الخاص به خلال اليام القليلة المقبلة وسوف يذاع عبر قناة الفجر الجزائرية واليرموك الأردنية.