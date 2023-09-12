هااام.. تعرف على حقيقة زيادة مرتبات الموظفين خلال شهر سبتمبر 2023

حقيقة زيادة مرتبات الموظفين بشهر سبتمبر المتداولة على المواقع خلال هذه الأيام نوضح مدى صحتها في هذا الموضوع، فقد انتشر الكلام عن زيادة رواتب هذا الشهر بمناسبة حلول المولد النبوي المبارك، فهل بالفعل تتحقق هذه الأقاويل وتُصرف زيادة للموظفين في شهر سبتمبر، أم أن هناك رأي آخر، نوضح هذا الرأي عبر المصادر الرسمية.

حقيقة زيادة مرتبات الموظفين بشهر سبتمبر

صرحت وزارة المالية أن الكلام المتداول عن زيادة مرتبات الموظفين بشهر سبتمبر ما هو سوى كلام مُرسل ليس له أساس، وطلبت من المواطنين عدم الانسياق خلف الأقاويل والشائعات الكاذبة وتلقي المعلومات الصحيحة من الجهات المعنية.

أما الأمر الصحيح فهو صرف رواتب شهر سبتمبر بشكل مبكر بسبب اقتراب الدراسة نهاية الشهر، وذلك بداية من الخميس الحادي والعشرين من سبتمبر لمدة خمسة أيام متوالية لجميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة، وذلك قبل مولد النبي بعدة أيام.

رواتب شهر سبتمبر بعد زيادة شهر أبريل

بعد الإضافة التي تقررت في شهر أبريل الماضي، فإن الرواتب التي يحصل عليها الموظفين في شهر سبتمبر جاءت كالآتي:

الدرجة العُليا 8500 جنيه.

المدير العام 7000 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه.

الدرجة الثانية والدرجات المعادلة لها 5500 جنيه.

الدرجة الثالثة والمراتب المعادلة لها 5500 جنيه.

الدرجة الرابعة والمراتب المعادلة لها 5500 جنيه.

الدرجة الخامسة وما يعادلها من مراتب 4000 جنيه.

تبكير موعد صرف رواتب سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي

أوضحت وزارة المالية أنه تقرر تبكير صرف الرواتب المستحقة عن شهر سبتمبر 2023 وذلك بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف بالإضافة إلى موسم دخول المدارس المقرر لها نهاية الشهر الجاري من أجل التخفيف على المواطنين.