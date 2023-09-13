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شروط المعاش المبكر للعاملين بالقطاعين العام والخاص 2023
شروط المعاش المبكر 2023
شروط المعاش المبكر 2023 التي يبحث عنها العديد من المواطنين الذين يريدون إنهاء مدة خدمتهم في أعمالهم سواء كانت تلك الأعمال في القطاع الخاص أو العام يتساءلون دومًا عن شروط المعاش المبكر للعاملين بالقطاعين العام والخاص 2023 وفي هذا الصدد سوف نستعرض ونتعرف على تلك الشروط.
شروط المعاش المبكر للعاملين بالقطاع العام 2023
لقد تمكنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من وضع قانون خاص بـ المعاشات المبكرة وكان ذلك في عام 2019 وهو القانون 148 وينص ذلك القانون على شروط يجب اتباعها للمعاش المبكر في القطاعين العام والخاص وسوف نبدأ حديثنا أولًا عن شروط القطاع العام وهي كما يلي:
- نص القانون على أن يكون هناك اشتراك في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، وهذا الاشتراك يعطي للفرد الأحقية في الحصول على معاش لا يقل عن ٥٠% من قيمة الأجر الأخير للتسوية.
- ألا تقل المدة الخاصة بالاشتراك عن 20 عامًا.
- ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 20 عام.
شروط المعاش المبكر للعاملين بالقطاع الخاص 2023
هناك أيضًا بعض من الشروط التي وضعها قانون المعاشات الجديد للعاملين بالقطاع الخاص تلك الشروط تتمثل في:
- يتطلب الخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص وصول العامل لسن الخمسين حتى يتم إتمام خروجه على المعاش.
- كما يجب أن يكون هناك مدة اشتراك خاصة بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك حتى تسمح للفرد بالحصول على معاش لا تقل نسبته عن ٥٠% من قيمة أجر التسوية.
- عدم وقوع أي إجراء تأديبي على الموظف خلال فترة عملة في المؤسسة التي يعمل بها.
- ألا تقل مدة اشتراك العامل التأمينية عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
- كما نص قانون المعاشات أيضًا على ألا تقل المدة الخاصة بالاشتراك عن 20 عامًا وبحلول عام 2025 لا تقل عن 25 عام.
- تسوية الحقوق التأمينية للموظف الذي يريد المعاش المبكر بجانب 5 سنوات أخرى.