شروط المعاش المبكر 2023 التي يبحث عنها العديد من المواطنين الذين يريدون إنهاء مدة خدمتهم في أعمالهم سواء كانت تلك الأعمال في القطاع الخاص أو العام يتساءلون دومًا عن شروط المعاش المبكر للعاملين بالقطاعين العام والخاص 2023 وفي هذا الصدد سوف نستعرض ونتعرف على تلك الشروط.

شروط المعاش المبكر للعاملين بالقطاع العام 2023

لقد تمكنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من وضع قانون خاص بـ المعاشات المبكرة وكان ذلك في عام 2019 وهو القانون 148 وينص ذلك القانون على شروط يجب اتباعها للمعاش المبكر في القطاعين العام والخاص وسوف نبدأ حديثنا أولًا عن شروط القطاع العام وهي كما يلي:

نص القانون على أن يكون هناك اشتراك في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، وهذا الاشتراك يعطي للفرد الأحقية في الحصول على معاش لا يقل عن ٥٠% من قيمة الأجر الأخير للتسوية.

ألا تقل المدة الخاصة بالاشتراك عن 20 عامًا.

ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 20 عام.

شروط المعاش المبكر للعاملين بالقطاع الخاص 2023

هناك أيضًا بعض من الشروط التي وضعها قانون المعاشات الجديد للعاملين بالقطاع الخاص تلك الشروط تتمثل في: