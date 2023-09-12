” قرارات هامة ومثيرة للجدل ” وزير التعليم يصدر قرار حظر النقاب في المدارس الحكومية 2023 + حرية عدم ارتداء الطرحة .. شكلنا داخلين على خناقة كبيرة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الضوابط المتعلقة بالزي المدرسي للعام الجديد ومن بينها حظر النقاب في المدارس بالإضافة إلى تغطية الشعر بالإجبار، موضحة أن غطاء الشعر للبنات هو أمر اختياري ويحق للطالبة اختياره كما تريد بشرط ألا يحجب وجهها، وسوف نخبرك أكثر حول ضوابط الزي المدرسي من خلال هذا المقال.

حظر النقاب في المدارس

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها الصادر اليوم أن غطاء الشعر للبنات هو أمر اختياري لكن يشترط عدم اختيار الغطاء الذي يحجب رؤية الوجه، بالإضافة إلى الالتزام باللون الذي يتم تحديده من قبل وزارة التربية والتعليم.

كذلك شددت على علم ولي أمر الطالبة باختيار الابنة وأنه جاء بناءًا على رغبتها دون أي إجبار من قبل المدرسة على ارتداء أو خلع الحجاب.

مواصفات الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024

وضعت وزارة التربية والتعليم العديد من الضوابط حول اختيار الزي المدرسي ومن بينها: