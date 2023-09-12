” اجازة المولد اتأجلت ” ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف في مصر 2023 للموظفين والبنوك والوزارات

ينتظر كافة العاملين بالدولة سواء في القطاع العام أو الخاص قرار ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف في مصر 2023، وهو من بين الإجازات والعطلات الرسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين إحياء لمولد الرسول صل الله عليه وسلم، لكن أصدر مجلس الوزراء المصري قرار بترحيل موعد الإجازة.

ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف في مصر

اصدر مجلس الوزراء المصري قرار خاص بترحيل إجازة المولد النبوي الشريف في مصر 2023 لتصبح يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 بدلاً من يوم الأربعاء وذلك وفقًا للقرار الصادر بالعمل على ترحيل إجازات نهاية الأسبوع إلى يوم الخميس.

بذلك يحصل المواطنين على إجازة ثلاثة أيام متتالية وهي يوم الخميس عطلة مولد النبوي ومن ثم الجمعة والسبت موعد الإجازة الاسبوعية.

الإجازات الرسمية في شهر سبتمبر 2023

لا زال هناك العديد من الإجازات الرسمية للعاملين في الدولة وذلك في شهر سبتمبر 2023 وذلك كالآتي:

الجمعة 15 سبتمبر.

السبت 16 سبتمبر.الجمعة 22 سبتمبر.السبت 23 سبتمبر.الأربعاء 27 سبتمبر (إجازة المولد النبوي الشريف)، تم ترحيلها إلى يوم الخميس 28 سبتمبر.

الجمعة والسبت 29-30 سبتمبر 2023.

الإجازات المتبقية في عام 2023

بالتزامن مع اقتراب موعد إجازة المولد النبوي الشريف بالإضافة إلى بدء العام الدراسي الجديد 2023 يزداد البحث عن الإجازات المتبقية في هذا العام والذي أوشك على الانتهاء.

لكن لم يتبقى سوى إجازتين وهما المولد النبوي الشريف والمقرر ترحيلها إلى يوم الثامن والعشرين بدلاً من السابع والعشرين، بالإضافة إلى إجازة عيد القوات المسلحة انتصارات أكتوبر المجيدة ويوافق الجمعة 6 أكتوبر 2023 وهي الإجازة الأخيرة في هذا العام.