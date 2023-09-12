;عشان متقولش مش عارف… يلا حالاً مبروك عليك طريقة تسجيل مولودك الان في بطاقة التموين بسهولة جداً

بسهولة إضافة طفلك الآن لبطاقة التموين هناك أخبار منتشرة عن إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين، فالكثير من الأشخاص يبحثون عن هذا الموضوع وعن طريقة إضافة المواليد وهل يوجد هناك شروط للتقديم أم لا، وما الأوراق المطلوبة لذلك وهذا الخبر تم إعلانه من وزارة التموين، وتعتبر بطاقة التموين هي واحدة من البطاقات الرئيسية التي تقدم الدعم للمواطنين المصريين، لذلك يهتم الكثير بالأخبار المتعلقة بهذا الأمر، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوفر جميع المعلومات التي يستفيد منها القارىء.

إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين

قامت وزارة التموين بتوفير رابط إلكتروني لتسهيل عملية إضافة المواليد للمواطن من خلال إتباع الطريقة الأتية:

إبحث عن موقع وزارة التموين ومن خلاله توصل إلى الموقع الخاص وهو دعم التموين، ثم إختر أيقونة خدمات التموين إضغط الآن على إضافة أفراد الأسرة وأكتب الأسم الأول للأم، قم بإضافة أسم المواليد الجديدة التي تريد إضافتها ويشترط كتابة الإسم رباعي، وإدخل الرقم القومي وتأكد من الرقم الصحيح أكتب صفة قرابة المولود الجديد، ثم إضغط على أيقونة ضم الأبناء وفي النهاية راجع كل المعلومات التي قمت بإضافتها وتأكد من صحتها، والآن قم بالضغط على أيقونة إضافة المواليد وسوف يتم تسجيل بياناتك الجديدة على الفور.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

قبل أن تقوم بإضافة المواليد الجدد يجب أن تعلم أولا ما هي الشروط الواجب توافرها لإضافة المواليد الجديدة إلى بطاقة التموين، فيجب أن تقرأ جيدا الشروط التي سوف نعرضها عليك قبل القيام بهذا الأمر وهي كالأتي:

يجب أن يكون سن الطفل لا يقل عن 4 سنوات ويجب أن تكون الجنسية للطفل مصري، يشترط أن لا يزيد عدد أفراد بطاقة التموين عن أربعة أفراد، ويجب أن يكون المولود مسجلا في بطاقة التموين بالأساس ويشترط أيضا أن يكون الدخل الشهري للأسرة لا يتجاوز ال 2500 جنيه مصري، يمكن أن تقوم بإضافة طفل في حالة أن تكون البطاقة مسجل بها ثلاث أفراد فقط، ولكن يشترط في ذلك أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية، ويجب أن يكون الدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أن لا يزيد مرتبه الشخصي عن ثلاثة ألاآف جنيه مصري.