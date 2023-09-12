” موبايل الغلابة ” سامسونج جالاكسي A23 + تعرف على السعر والمواصفات وطريقة طلبه أونلاين … موبايل حديث على أد الإيد

تم الإعلان عن صدور موبايل سامسونج جالاكسي A23 من شركة سامسونج ذلك الموبايل المتميز للغاية والذي يوفر لك كل ما تبحث عنه من مواصفات، الحصول على هاتف ذكي بمواصفات فريدة وإمكانيات مناسبة وسعر جيد هو أزمة ومعضلة كبيرة لكن استطاعت شركة سامسونج حل هذه المشكلة.

مواصفات سامسونج جالاكسي A23 تليفون الغلابة

أطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy A23 والذي يعد من بين الهواتف المميزة للغاية الذي يناسب الموظفين نظرًا للإمكانيات الكبيرة ومن بينها ما يلي:

يأتي الهاتف بمعالج قوي للغاية من قبل شركة كوالكوم الأمريكية.

بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي امبير.

كاميرا مميزة بدقة تصل إلى 50 ميجابيكسل.

تأتي شاشة الهاتف مقاومة للمياه والغبار وذلك من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة مع تحديث 90 هرتز في الثانية الواحدة.

تأتي الشاشة بدقة 1080×2408 بيكسل، بالإضافة إلى حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5.

يأتي هاتف Galaxy A23 بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8.

يحتوي على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجا بالإضافة إلى وجود كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا ووجود مستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.

يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل من أجل التقاط الصور الذاتية وإجراء مكالمات الفيديو.

يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4، 6، 8 جيجا رام وسعة تخزين 64 و 128 جيجا.

سعر هاتف Galaxy A23

يباع هاتف سامسونج جالاكسي A23 في السوق المصري بسعر يصل إلى 6 الاف و 500 جنيه لكن يجب العلم أن السعر قد يختلف ما بين تاجر إلى اخر وعلى حسب النسخة المتوفرة منه أيضًا، لكن يظل من بين الهواتف الاقتصادية التي توفر لك الكثير من الإمكانيات بسعر مناسب.