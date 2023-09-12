“الدولار هيرفع والأسعار هتولع ” مؤشرات حول رفع البنك المركزي سعر الفائدة بين 1 إلى 3% في اجتماعه المقبل في هذا الموعد

هناك العديد من التوقعات والتكهنات التي تشير إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة بين 1 إلى 3%، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية والمقرر له يوم الخميس بعد المقبل وذلك نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وتسجيل أرقام قياسية جديدة في نهاية شهر أغسطس الماضي، الأمر الذي يدفع المركزي إلى إتخاذ قرار عاجل لتقليل مخاطر استثمار العائد بالسالب على الجنيه.

رفع البنك المركزي سعر الفائدة

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر وذلك من أجل إتخاذ قرار حاسم حول سعر الفائدة، والذي تم رفعه بمقدار 1% في اخر اجتماع لها والذي جري بتاريخ 3 أغسطس 2023 ليصل إلى 19.25 للإيداع ونحو 20.25 للإقراض.

ارتفاع مستويات التضخم

تأتي التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار يتراوح بين 1 إلى 3% من قبل البنك المركزي المصري نتيجة العديد من الأسباب ومن بينها بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي صدر بنهاية شهر أغسطس والذي شهد ارتفاع في المعدل السنوي للتضخم والذي وصل إلى 37.4% وذلك على مستوى المدن، وإلى 39.7% على مستوى الجمهورية مقابل 36.5 في شهر يوليو الماضي مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا.

رفع الفائدة في الاجتماع المقبل

صرح السيد محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية بأن رفع البنك البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل بمقدار يصل إلى 3% هو أمر هام وحتمي للغاية، وذلك بعد استمرار تسارع معدل التضخم وزيادة مخاطر فجوة العائد الحقيقي على الاستثمار في الجنيه بالسالب الأمر الذي دعى إلى ضرورة إتخاذ هذه الخطوة.