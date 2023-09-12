ألحق أحسب نسبة الزيادة كام%!! قبل تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات النقدية ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر الجاري اعتبار من الاسبوع المقبل يتم صرف معاش تكافل وكرامة على الأسر الاولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نفين وزيره التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا وذلك عن طريق استهدف الموضوعي للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية بالاضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 فأكثر أو من هم لديهم عجز كلي أو إعاقة كانت دكتوره نيفين وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي تكافل وكرامة بنسبة 25%أن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة الذي يسهم فى معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة .

تعتمد الخدمة الجديدة على تطوير المنظومة الإلكترونية لمستحقي المعاش صرف من منافذ مختلفة مثل مكتب او منطقة التأمينات تابعة له الوزارة كما تصدر الوزارة قرار جديد كما تتم الخدمة الجديدة صرف المعاش جميع أيام الشهر بدءا من الأول من كل شهر بدلا من يوم 15 أو 20 فى كل شهر ويمكن أيضا صرف من خلال ماكينات الصرف الآلى التابعة للوزارة المالية أو لشركة البنوك مصر ومميزه وذلك اول كل شهر طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة