” مدرسين الحصة جهزوا ورقكم ” التعليم تعلن عن شروط وظيفة معلم بالحصة لسد العجز الصارخ بالمدارس 2023 .. الأوراق المطلوبة

أعلنت المديريات التعليمية عن شروط وظيفة معلم بالحصة والتي تم فتح باب التقدم إليها من أجل سد العجز بالمدارس قبل العام الدراسي الجديد، وجاء ذلك بناءًا على الكتاب الدوري الذي حمل رقم 26 الصادر من قبل وزير التربية والتعليم بالعمل على سد العجز بالمدارس بكافة التخصصات.

شروط وظيفة معلم بالحصة

وضعت المديريات التعليمية مجموعة من الشروط الهامة لقواعد الترشيح والمفاضلة ما بين المتقدمين للوظائف المعلن عنها وهي كالآتي:

ينبغي أن يكون المتقدم خريج كليات عام أو أزهر.

يتم اختيار الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، ويكون الترتيب بالنسبة المئوية داخل الترتيب الواحد.

اختيار الأعلى في المؤهل ” الماجستير والدكتوراه”.

الأكثر في مدة الخبرة وهي المدة التي قضاها المرشح بالتعاقد مع المديرية من أجل شغل وظائف التدريس.

الأقدم في التخرج والأكبر سنًا.

الأوراق المطلوبة من أجل التقدم لوظائف المعلمين الجديد

هناك العديد من الأوراق الهامة والتي ينبغي أن يتم تحضيرها من قبل الراغبين في التقدم للعمل بالحصة للعام الدراسي الجديد وهي كالآتي: