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” مدرسين الحصة جهزوا ورقكم ” التعليم تعلن عن شروط وظيفة معلم بالحصة لسد العجز الصارخ بالمدارس 2023 .. الأوراق المطلوبة
أعلنت المديريات التعليمية عن شروط وظيفة معلم بالحصة والتي تم فتح باب التقدم إليها من أجل سد العجز بالمدارس قبل العام الدراسي الجديد، وجاء ذلك بناءًا على الكتاب الدوري الذي حمل رقم 26 الصادر من قبل وزير التربية والتعليم بالعمل على سد العجز بالمدارس بكافة التخصصات.
شروط وظيفة معلم بالحصة
وضعت المديريات التعليمية مجموعة من الشروط الهامة لقواعد الترشيح والمفاضلة ما بين المتقدمين للوظائف المعلن عنها وهي كالآتي:
- ينبغي أن يكون المتقدم خريج كليات عام أو أزهر.
- يتم اختيار الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، ويكون الترتيب بالنسبة المئوية داخل الترتيب الواحد.
- اختيار الأعلى في المؤهل ” الماجستير والدكتوراه”.
- الأكثر في مدة الخبرة وهي المدة التي قضاها المرشح بالتعاقد مع المديرية من أجل شغل وظائف التدريس.
- الأقدم في التخرج والأكبر سنًا.
الأوراق المطلوبة من أجل التقدم لوظائف المعلمين الجديد
هناك العديد من الأوراق الهامة والتي ينبغي أن يتم تحضيرها من قبل الراغبين في التقدم للعمل بالحصة للعام الدراسي الجديد وهي كالآتي:
- طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية.
- أصل شهادة المؤهل الدراسي من أجل الاطلاع بالإضافة إلى 4 صور منه.
- 4 صور لبطاقة الرقم القومي وينبغي أن تكون سارية.
- شهادة الخدمة العسكرية للذكور بالإضافة إلى شهادة الخدمة العامة للإناث.
- 4 صور شهادة الميلاد.
- عدد 1 دوسيه من أجل وضع كافة المستندات به.
- ينبغي أن يقوم المتقدم بتقديم إقرار بعدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.
- يتم التقديم من خلال المديريات التعليمية التابعة للمحافظة القاطن بها المتقدمين.