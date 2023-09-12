بداية العد التنازلي على موعد المولد النبوي 2023 وموعد الإجازات الرسمية للقطاع الخاص والحكومي

ينتظر الكثير من المسلمين حول العالم موعد المولد النبوي حيث يحتفل المسلمين حول العالم بيوم المولد النبوي الشريف بمختلف الطرق المنتشرة في البلاد العربية والاسلامية ويأتي يوم المولد النبوي هذا العام يوم 12 ربيع الأول 1445 هجرياً ويوافق يوم الاربعاء 27 سبتمبر 2023 ميلادياً وتقام الاحتفالات في جميع المدن والمحافظات احتفالاً بيوم المولد النبوي الشريف ، وتختلف طقوس الاحتفال بيوم المولد النبوي من دولة لأخرى وفي السطور التالية نكشف عن موعد المولد النبوي.

ما هو موعد المولد النبوي؟

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة حول موعد المولد النبوي حيث يوافق يوم 12 ربيع الأول 1445 هجرياً هذا العام يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من سبتمبر 2023 ميلاديا ، ويعتبر يوم المولد النبوي اجازة رسمية في جميع المصالح الحكومية كما نعبر اجازة ايضا في القطاع الخاص ، ويحتفل المصريون بيوم المولد النبوي شراء حلاوة المولد التي تعتبر من الطقوس الرسمية للاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف والتي تعتبر عادات أورثها الفاطميين أثناء حكمهم لمصر.

ما هو حكم الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف ؟

بعد معرفة موعد المولد النبوي وطريقة احتفال المصريين به فقد أعلنت دار الإفتاء المصري عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي أن يجوز الاحتفال به حيث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه او اهله بالاحتفال بمولده ، ولم يحتفل الصحابة أو التابعين بيوم المولد النبوي ، ويحتفل الجميع بزيارة الاهل والأصدقاء وعمل الأكلات الشهيرة التي اعتاد الجميع عليها بمناسبة المولد النبوي الشريف.