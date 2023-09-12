هنـــا .. رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة الدفعة الاخيرة 2023

ينتظر الكثير من المواطنين العراقيين المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية موعد اعلان رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث قد ذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية حيث يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية إلكترونيا من خلال رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية والذي نكشف عنه في السطور التالية؟

رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث توفر الحكومة العراقية الرعاية الاجتماعية لكافة المواطنين تحت خط الفقر لمساعدة جميع المواطنين في تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ويمكن الدخول عبر رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية :

يجب الدخول إلى رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية “منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية“. ثم اختيار قسم الخدمات الالكترونية. بعد ذلك يجب اختيار الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة. ثم ادخال جميع البيانات المطلوبة. ثم اضغط على استعلام. تظهر جميع كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ويمكنك تحميلها عن الضغط على “تحميل”.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 ؟

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه تم قبول أكثر من 200 ألف مواطن عراقي للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة وذلك وفقاً للشروط التالية :