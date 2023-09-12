” الشغل هيبقى أقل ونروح بدري ” موعد تنفيذ قانون تخفيض ساعات العمل الجديد .. تطبيق القانون فور موافقة البرلمان 2023

ينص مشروع قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل الجديد بصورة رسمية لكافة العاملين بالدولة ولاسيما العاملين بالقطاع الخاص، لذلك يزداد البحث من قبل الكثيرين عن موعد تنفيذ قانون تخفيض ساعات العمل والذي يتم إصداره من أجل تخفيض الضغوطات والأعباء عن كاهل الموظفين.

قانون العمل الجديد

ينص مشروع قانون العمل الجديد على تخفيض عدد ساعات العمل وذلك في العديد من الحالات ويأتي على رأسها السيدة الحامل والمرضعة، حيث يتم تخفيض عدد الساعات وذلك على حسب الفئة وفقًا لما ينص عليه القانون وطبقًا لطبيعة هذه الوظيفة ومواعيد العمل وظروفها.

حالات تخفيض ساعات العمل

هناك العديد من الحالات التي تم إقرارها وتحديدها في القانون الجديد للعمل والذي نص على تخفيض عدد الساعات لبعض العاملين أو في بعض الصناعات والأعمال وفقًا لما يتم تحديده من قبل الوزير المختص.

تضمنت هذه الحالات تخفيض ساعات العمل اليومية للسيدة الحامل بمقدار ساعة على الأقل وذلك بدءًا من الشهر السادس، كما أنه لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طيلة مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من الوضع.

تنظيم ساعات العمل

وفقًا للمشروع الجديد للقانون ينبغي تخصيص وقت لتناول الطعام والراحة لا تقل عن ساعة في اليوم، ويراعى في هذا الأمر عدم العمل لأكثر من خمسة ساعات متصلة وقد استثنى من هذا الأمر وجود قرار من قبل الوزير المختص على حسب ساعات العمل.

كما قد نص المشروع الجديد أنه لا يجوز أن تتخطى ساعات العمل عن 10 ساعات في اليوم الواحد تتخللها فترات راحة وتحسب من ساعات تواجد العامل في محل العمل.