استقبل حالًا “تردد قناة أون تايم سبورت” ON TIME SPORTS الجديد على نايل وعرب سات

قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي، فهي تهتم بنقل العديد من المباريات في المحافل المختلفة، ولهذا يهتم عشاق الساحرة المستديرة بمعرفة التردد الخاص بها للاستمتاع بالبرامج الخاصة بها. ويوجد لها تردد خاص لتحميلها على الرسيفر

تردد قناة أون تايم سبورت

يوجد تردد خاص بقناة أون تايم سبورت لتحميلها على الرسيفر ومشاهدة البرامج التي تقدمها وهذا التردد هو :

تردد القناة 10853

معامل الاستقطاب أفقي H

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

القمر الصناعي نايل سات.

طريقة ضبط تردد قناة أون سبورت على جهاز الرسيفر الخاص بك

يمكن ضبط التردد الخاص بالقناة بسهولة على الرسيفر وذلك باتباع مجموعة من الخطوات وهي:

من الريموت يتم الضغط على زر القائمة الرئيسية.

ثم اختيار إضافة قناة جديدة.

بعد ذلك يتم اختيار اسم القمر الصناعي.

كتابة التردد الخاص بقناة أون سبورت.

ثم كتابة معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.

الضغط على كلمة بحث.

بعد انتهاء البحث ونزول القناة يتم الضغط على حفظ.

نبذة عن قناة أون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورت هي قناة مصرية تم تأسيسها عام 2016، نجحت القناة في وقت قصير في جذب الكثير من المتابعين من جميع أنحاء الوطن العرب، فيتابع القناة أكثر من 10 مليون مشاهد يوميًا، وكانت القناة ملكًا لرجل الأعمال نجيب ساويرس ثم اشتراها رجل الأعمال الشاب أحمد أبو هشيمة في شهر سبتمبر الماضي.