رابط الاستعلام عن اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية “من هنـــا” تحميل الكشوفات مجانًا 2023

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة من قبل المواطنين العراقيين حول كيفية الاستعلام عن اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية وذلك بعد تداول الكثير من الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ظهور اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية والتي وفرتها الحكومة العراقية للاستعلام عن اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية إلكترونيا بكل سهولة وفي السطور التالية نكشف عن كيفية الحصول على اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية

يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين عن رابط الاستعلام عن اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية إلكترونيا والذي أعلنته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل أيام وتعتبر الرعاية الاجتماعية احدى طرق الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للأسر تحت خط الفقر لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الاخيرة ويمكن الاستعلام عن اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية :

أولا يجب الدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية من هنا. ثم يجب الدخول على قسم الخدمات الالكترونية. ثم بعد ذلك يجب يجب الضغط على اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية. ثم ادخل رقم الهوية وكود التحقق الخاص بك. ثم اضعط على الاستعلام عن اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية. سوف تظهر جميع اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية. يمكنك تحميل اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية بالضغط على “تنزيل”.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023

بعد الكشف عن رابط الاستعلام عن اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية يبحث الكثير عن شرط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 وهي كالتالي :