وزارة التربية والتعليم تفصح رسميًا عن الفئات المعافيين من المصاريف الدراسية 2023 “منهم أصحاب تكافل وكرامة والموظفين”

الفئات المعافيين من المصاريف الدراسية 2023 عديدة ومختلفة يتم اعفائهم لأسباب معينة كما توجد مصروفات خاصة بالمدارس لعام 2024 للصف الأول الثانوي الفني ومنها مصروف خاص بأبناء العاملين.

الفئات المعافيين من المصاريف الدراسية 2023

توجد العديد من الفئات المختلفة التي تكون معفاة من المصاريف الدراسية 2023 وهذه الفئات المختلفة يمكن أن تتمثل في الآتي

الطلاب يتامى الأب فقط يمكن اعفائهم من المصروفات الدراسية بأكملها.

الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية.

يمكن أن يتم إعفاء أبناء المرأة المعيلة

يمكن إعفاء أبناء المرأة مهجورة العائل والمطلقة.

من الفئات المعفاة أيضا من المصروفات الدراسية أبناء المكفوفين.

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يتم إعفاء أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة من مصروفات المدارس والدراسة

من الفئات المعفاة أيضا أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين على إجراء بحث اجتماعي.

أبناء مصابي الثورة بعد تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك

طلاب مدارس شمال سيناء.

من الفئات المعفاة أيضا هم الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والطلاب الملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

الطلاب الملتحقين بالمدارس الصديقة في ظروف صعبة.

يوجد أيضا فئة طلاب مدارس الفصل الواحد المعفاة من المصروفات الدراسية والمدارس.

مصروفات المدارس 2024 الصف الأول الثانوي الفني

توجد مصروفات خاصة بالمدارس لعام 2024 للصف الأول الثانوي الفني وهذه المصروفات تتمثل في الآتي