🚩نداء هام لأصحاب تكافل وكرامة “اسعار حلاوة مولد النبي 2023” هتاخدوها ببلاش من الأماكن دي

تزامناً مع اقتراب احتفال المولد النبوي الشريف يبحث الكثير من المواطنين عن اسعار حلاوة مولد النبي هذا العام وذلك بعد غلاء أسعار جميع المنتجات في الفترة الأخيرة حيث بدأت جميع محلات الحلويات وجميع التجار في عرض حلاوة مولد النبي بمختلف الأسعار ، كما توجد حلاوة مولد النبي في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة ، ويوافق يوم 12 ربيع الأول 1445 هذا العام يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2023 وفي السطور التالية نوضح جميع اسعار حلاوة مولد النبي.

اسعار حلاوة مولد النبي

بعد أقل من أسبوعين يأتي يوم المولد النبوي الشريف وتعتبر حلاوة المولد من أهم طقوس الاحتفال بيوم المولد النبوي عند جميع المصريين ويبحث الكثير من المواطنين في الأيام الأخيرة ومع بداية ظهور حلاوة المولد في الأسواق والمحلات عن اسعار حلاوة مولد النبي حيث يوجد تفاوت كبير في الأسعار حيث يبدأ سعر كيلو حلاوة المولد 100 جنيه ويصل إلى 250 جنيه في بعض الأماكن ، ويصل سعر كيلو حلاوة المولد حلواني العبد 180 جنيه.

غلاء اسعار حلاوة مولد النبي 2023

واجه الكثير من المواطنين غلاء اسعار حلاوة المولد هذا العام بسبب ارتفاع أسعار السكر والسمن والمكسرات التي يتم استخدامها في صناعة حلاوة مولد النبي وتختلف اسعار حلاوة مولد النبي حسب جودة المنتج ومكان تواجده حيث يختلف سعر الحمصية عن السمسمية عن السودانية.