رسميًا “الرئيس السيسي” يأكد حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة مولد النبي 2023 لشهر سبتمبر

تداول الكثير من رواد التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار حول حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة مولد النبي وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا توجد قرارات جديدة حول زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة المولد النبوي الشريف وأن معاشات تكافل كرامة ثابتة دون زيادات خلال شهر سبتمبر 2023 ، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم قبول دفعات جديدة للحصول على معاش تكافل وكرامة حيث سيتم زيادة 900 ألف مواطن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 4.9 مليار جنيه دعم للمستفيدين الجدد من برنامج تكافل وكرامة ويمكن التقديم عبر مكتب الشؤون الاجتماعية في المحافظة التابع لها للحصول على معاش تكافل وكرامة.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة مولد النبي

يتساءل الكثير من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة مولد النبي حيث لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول زيادة معاش تكافل وكرامة ، وسيتم قبول أسماء جديدة للحصول على معاش وكرامة تحت رؤية وتوجيهات رئيس الجمهورية.

ما هي شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة ؟

للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة يجب أن لا يمتلك المتقدم اي أصول أو أملاك أو فدان أرض زراعية أو غير ذلك ، كما يجب أن يتم تقديم الأوراق التالية :