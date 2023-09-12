رسميًا موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 “يلا رجع ساعتك بسرعة وعدل وقتك”

مع اقتراب نهاية فصل الصيف رسميا في يوم 22 سبتمبر القادم يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 حيث ينتهي فصل الصيف في مصر رسمياً ويبدأ فصل الخريف ، وقد أعلنت الحكومة المصرية عن أن مدة العمل بالتوقيت الصيفي تستمر لمدة 6 أشهر حتى شهر أكتوبر 2023 ، بعدها يعود التقويم الشتوي ، وفي السطور التالية نعلن كافة التفاصيل حول موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 في مصر.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023

بعد عودة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر هذا العام يترقب الكثير من المواطنين موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 حيث من المتوقع أن يتم انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي في يوم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر القادم ويوافق 27 أكتوبر 2023 حيث بدلا من أن تكون الساعة الثانية عشر منتصف الليل يقوم المواطنون بتقديم 60 دقيقة لتصبح الساعة الحادية عشر يوم الخميس 26 أكتوبر 2023.

موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر 2023

ينتظر الكثير من المواطنين نهاية فصل الصيف رسميا حتى يعود العمل بالتوقيت الشتوي ولكن قد اعلنت الحكومة المصرية في أبريل الماضي أنه سيتم تقديم التوقيت المتبع في البلاد بمقدار ستين دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2023 وبعدها سيتم تطبيق التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر من يوم الجمعة الأخيرة في شهر أكتوبر وحي الخميس الأخير من شهر أبريل 2024.