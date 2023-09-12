عاجل!! موعد صرف رواتب تكافل وكرامة للمستفيدين بشكل مبكر استثناء شهر سبتمبر 2023 .. لهذه الأسباب

مع بداية شهر سبتمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن موعد صرف رواتب تكافل وكرامة ، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي عن بداية صرف رواتب تكافل وكرامة يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2023 ،وذلك كما هو المتعارف عليه كل شهر حيث تم صرف رواتب تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي ، ولا صحة لما تم تداوله من أخبار حول زيادة رواتب تكافل وكرامة هذا الشهر بمناسبة المولد النبوي.

موعد صرف رواتب تكافل وكرامة

يترقب الكثير من الحاصلين على برنامج تكافل وكرامة موعد صرف رواتب تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023 حيث يبدأ صرف رواتب تكافل وكرامة يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2023 حيث يتبقى فقط 5 أيام على موعد صرف رواتب تكافل وكرامة هذا الشهر ، وتم الإعلان عن قبول دفعات جديدة من المواطنين للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة ولكن بالشروط التالية:

يجب أن لا يملك المواطن أي أملاك زراعية.

يجب أن لامتلك المواطن أي أملاك عقارية أو محلات تجارية خاصة.

يجب أن لا يكون المواطن يعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص.

كيفية الاستعلام عن رواتب تكافل وكرامة

بعد معرفة موعد صرف رواتب تكافل وكرامة فقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة إلكترونياً وذلك من خلال الخطوات التالية :

وإدخال الرقم القومي والاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن طريق الخطوات التالية :