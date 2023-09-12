“وزارة التربية الوطنية بالجزائر” تٌعلن رسميًا عن رابط التسجيل في فضاء الأساتذة .. هنــا 2023

يبحث الكثير من الأساتذة المتقاعدين في الجزائر عن رابط التسجيل في فضاء الاساتذة حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن الكثير من الوظائف الشاغرة للكثير من الأساتذة وخرجي الجامعات في الكثير من التخصصات المختلفة ، وقد أتاحت الوزارة التسجيل إلكترونياً من خلال منصة الارضة الرقمية ، وعبر السطور التالية نكشف عن رابط التسجيل في فضاء الأساتذة وطريقة التقديم بالخطوات

رابط التسجيل في فضاء الأساتذة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في فضاء الأساتذة حيث قامت وزارة التربية والتعليم في الجزائر عن طرح منصة جديدة لتحسن المستوى التعليمي للطلاب وذلك من خلال النظام الرقمي الجديد المخصص للأساتذة وذلك في ضوء خطة الوزارة لتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد وتحسين الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب وإليكم خطوات التسجيل مع رابط التسجيل في فضاء الأساتذة :

يجب الدخول إلى منصة التوظيف من هنا .

في حالة عدم تحميل الصفحة يجب المحاولة مرة ثانية.

ثم قم بتسجيل الدخول.

ثم قم بكتابة رمز الوظيفة الخاص بك.

ثم يجب استكمال جميع البيانات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على “تسجيل”.

ما هي شروط التسجيل في فضاء الأساتذة ؟

بعد التعرف على رابط وخطوات التسجيل في فضاء الاساتذة يبحث الكثير من المواطنين عن شروط التسجيل في فضاء الأساتذة حيث يجب أن يمتلك المعلم طرق مهارية للتعامل مع الطلاب وتوصيل المعلومات لهم ، كما يجب أن يمتلك المعلم خبرة كافية أكثر من عامين في مجال التدريس.