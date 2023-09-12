كعبك هينور من البياض.. مقشر سحري للقدمين واليدين هيشيل كل التشققات والسواد في أقل من 5 دقائق

تشققات الكعبين أحد أكثر أنواع المشاكل المزعجة للنساء، وذلك لأنه تسبب الكثير من الألم أثناء الحركة والمشي، بالإضافة إلى أنها تعطي القدمين مظهر سيء وغير جذاب، وهو ما لا يتناسب مع رغبتهم التي تكون دائما هي الوصول إلى أكبر قدر من الجمال، لذلك سوف نعرض لكم طريقة تحضير مقشر القدمين واليدين للتخلص من كل تلك المشاكل.

مقشر القدمين واليدين

يوجد العديد من الحلول لمعالجة تشققات الكعبين، مثل الباديكير ومنتجات العناية الصحية، ولكنها تعتبر عبء مادي على عدد كبير من النساء، لذلك يعتبر مقشر الملح أحد الحلول المناسبة لهؤلاء، وذلك لقدرته الكبيرة على التخلص من تلك المشكلة، بالإضافة إلى أنه يعمل على التخلص من الاسمرار الموجود في اليد والقدم كما يساهم في تفتيح لون البشرة بشكل كبير، ويحتاج تحضير ذلك المقشر إلى المكونات الآتية:

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من الفازلين الطبي.

ملعقة من الترمس مطحون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يحتاج تحضير مقشر القدمين واليدين إلى القيام بالخطوات الآتية:

قومي بوضع الترمس المطحون والملح والنشا في وعاء متوسط، وقلبي المكونات حتى تمتزج تماماً، ثم أضيفي كلا من زيت الزيتون وزيت جوز الهند إلى المكونات، وقلبيهم مرة أخرى جيداً، ثم أضيفي الفازلين الطبي إليهم مع التقليب حتى يذوب تماماً مع باقي المكونات، ويصبح لديك خليط متجانس.

طريقة الاستخدام

لكي تستخدمي مقشر القدمين واليدين بطريقة صحيحة، فإنه يجب اتباع التعليمات الآتية:

اغسلي وجففي يديك وقدميك جيداً، وضعي عليهم كمية مناسبة من الخليط الذي قمتي بتحضيره، واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم احضري حجر الاستحمام أو مقشرة الجلد، وافركي الجلد بها، بعد ذلك اغسلي الخليط بالماء الفاتر لإزالته، مع ضرورة ترطيب مكان المقشر بالمرطب، كما ينصح بتقليل الملح إذا كان لديك حساسية تجاهه، بالإضافة إلى ضرورة تجنب وضع ذلك المقشر على الكسور أو الجروح.