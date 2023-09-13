“خبر بمليووون جنيه” زيادة معاشات شهر اكتوبر بنسبة 15% المقررة وفقًا لأوامر الوزارة

زيادة معاشات شهر اكتوبر بنسبة 15% ، تصدّر إعلان زيادة معاشات شهر أكتوبر عناوين مواقع التواصل الاجتماعي ونال اهتماماً كبيراً من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي. كما أثارت الأنباء عن تلك الزيادة استفسارات كبيرة حيال المبلغ وآلية صرفه. يتعين علينا أيضاً التطرق لمعلومات هامة أخرى تتعلق بشهر أكتوبر في هذا السياق.

زيادة معاشات شهر اكتوبر

بعد تداول شائعات حول زيادة المعاشات في شهر أكتوبر، كان من الضروري التحقق من الحقيقة بعد أن أثارت هذه الأخبار الجدل. قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتوضيح الوضع، مؤكدة وجود زيادة معاشات شهر اكتوبر بنسبة 15% ، والحد الأقصى لهذه الزيادة هو 1635 جنيهًا. ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة ليست جديدة، حيث تم تنفيذها بالفعل في شهر أبريل الماضي، واستفاد منها أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.

ومن خلال هذا الجدول بينا زيادة معاشات شهر اكتوبر:

المعاش (بالجنيه) الزيادة (بالجنيه) 1300 1495 2300 2645 3500 4025 4300 4945 5300 6095

تبكير صرف المعاشات قبل الدراسة

فيما يخص تقديم تقديم صرف زيادة معاشات شهر اكتوبر بنسبة 15% 2023، لم يصدر أي إعلان رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي حول هذا الأمر حتى اللحظة. وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يبقى جدول صرف المعاشات كما هو معتاد دون أي تغييرات إضافية، بينما بينا سابقا زيادة معاشات شهر اكتوبر، نبين ايضا جدول صرف المعاشات جاء كالتالي:

المعاش (بالجنيه) تواريخ الصرف أكثر من 1000 1 و 2 أكتوبر 2023 أكثر من 2000 3 و 5 أكتوبر 2023 أكثر من 3000 6 و 7 أكتوبر 2023

اماكن صرف المعاشات

بالإضافة إلى المعلومات السابقة، يمكن الوصول إلى صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مما يوفر للمستفيدين خيارات متعددة للوصول إلى معاشاتهم.

يمكن استخدام ماكينات الصرف الآلي في البنوك، ومنافذ البريد المصري، والحسابات الإلكترونية في البنوك، بالإضافة إلى منافذ فوري وكارت ميزة. وللمزيد من السهولة، يمكن أيضًا صرف المعاشات عبر الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي، مما يتيح للمستفيدين اختيار الوسيلة التي تناسب احتياجاتهم ورغباتهم بشكل أكبر.