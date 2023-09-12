البريد المصري: صرف 1000 جنيه لكل بطاقة رقم قومي به هذه الارقام والهيئة ترد.. “خبر بمليون جنيه للكل”

صرف 1000 جنيه لكل بطاقة رقم قومي، أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن مبادرة لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث ستمنح منحة بقيمة الف جنيه مصري، يعتبر البريد المصري هيئة حكومية مختصة في تقديم خدمات البريد والاتصالات في البلاد. تشمل مهامها توزيع الرسائل والطرود، وتقديم خدمات البريد السريع، وإمكانية فتح حسابات بريدية، وتقديم خدمات تقديم الطلبات عبر البريد، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات مالية مثل التحويلات البريدية وإصدار الشيكات. تلك المبادرة تعكس التفاني في دعم وخدمة المجتمع في هذه الفترة الصعبة.

صرف 1000 جنيه لكل بطاقة رقم قومي

تدور الحديث عن منحة من البريد المصري مخصصة لحاملي بطاقات الرقم القومي التي تبدأ وتنتهي بالرقم 2، تم تداول استفسار من أحد المواطنين عبر منشور على صفحة البريد المصري الرسمية بخصوص هذه المنحة. وكان ردًا على هذا الاستفسار، أكد أحد موظفي البريد المصري أن هذه الخدمة غير متاحة في البريد المصري على الإطلاق. وأشار إلى أن الأخبار التي انتشرت حول هذا الموضوع لا تمت للواقع بأي صلة وأنها غير صحيحة تمامًا.

صرف 1000 جنيه لكل بطاقة رقم قومي لا صحة لهذا حيث أوضح أحد الموظفين أن البريد المصري ليس لديه أي نية لصرف المنحة المشار إليها، وأن هذه الأخبار المتداولة تهدف في الغالب إلى استغلال بيانات المواطنين الشخصية. ومن ثم، ناشد الموظف المواطنين بعدم التفاعل مع هذه الشائعات وعدم الانسياق وراءها. ودعا إلى التواصل مباشرة مع البريد المصري للحصول على المعلومات الصحيحة حول خدماته.

منحة الـ1000 جنيه من الرئيس السيسي للعمالة الغير منتظمة

سيتم تشكيل لجنة خاصة لإعداد اللوائح والأنظمة الضرورية لتنفيذ مشروع منحة قيمتها 1000 جنيه لكل مواطن. يعتبر هذا الصندوق الجديد فرصة هامة للعمالة غير المنتظمة التي لم تكن تتاح لها هذه الفرصة من قبل.

وقد بينا صرف 1000 جنيه لكل بطاقة رقم قومي سيتمكن أي عامل غير منتظم في أي قطاع أو مجال من التسجيل وسداد الاشتراك، مما سيسهم بشكل كبير في زيادة عدد العمالة غير المنتظمة وتعزيز توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل منشوراً يشدد على جميع الجهات والشركات التعاون مع المقاولين للحصول على وثيقة من القوى العاملة تثبت تسجيل العمالة غير المنتظمة لديهم.