افرح وزقطط”.. بالزيادة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين وزارة المالية توضح

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، حيث سيتم صرفها مع نهاية كل شهر ميلادي وفقًا للجدول الزمني المعتمد لصرف المرتبات للوزارات والهيئات الحكومية، يتم ذلك بهدف تجنب حدوث أي تكدس أو ازدحام خلال عملية الصرف، ويعد هذا الإعلان من الأمور الهامة بالنسبة لجميع المستفيدين من المرتبات، حيث يساعدهم على تنظيم شؤونهم المالية وضمان استلام دخلهم في الوقت المحدد.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين

تعمل وزارة المالية على ضمان صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 قبل بدء الإجازة الخاصة بالمولد النبوي الشريف، والتي من المقرر أن تكون في يوم 28 سبتمبر 2023، ووفقًا لإعلان وزارة المالية، فإنه سيتم بدء صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، حيث ستمتد عملية الصرف لمدة 5 أيام. وتتوزع أيام الصرف كما يلي:

الخميس 21 سبتمبر: اليوم الأول لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

الأحد 24 سبتمبر: اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

الاثنين 25 سبتمبر: اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

الثلاثاء 26 سبتمبر: اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

الأربعاء 27 سبتمبر: اليوم الخامس لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

زيادة مرتبات الموظفين

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2023، على زيادة نسبتها تصل إلى 8% في المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك العاملين في قطاع الأعمال العام، وقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1000 جنيه شهريًا قبل الزيادة، وتم رفع هذا الحد الأدنى ليصبح 3500 جنيه شهريًا بفعل الزيادة، وتمت الزيادة على المرتبات بنسب مختلفة بناءً على الدرجات الوظيفية والمستويات الوظيفية للموظفين.