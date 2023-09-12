متخليش الجمعية تضحك عليك وتستغلك”.. كم كيس سكر للفرد في التموين لشهر سبتمبر 2023 وأسعار السلع التموينية
تم تحديد كمية سكر المخصصة للفرد في نظام التموين بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقين للدعم التمويني والذين تسجيل أسماؤهم على منظومة التموين، وفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر يتم توزيع كيس السكر وفقًا للمقررات التموينية التي تخص كل بطاقة تموينية، هذا الإجراء يهدف إلى توزيع المواد الغذائية الأساسية بشكل عادل ومنتظم للأسر المستحقة للدعم التمويني.
كم كيس سكر للفرد في التموين؟
قرر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي تحديد كمية السكر التمويني المخصصة للفرد في نظام التموين وفقًا لهذا القرار:
- يتم تخصيص 2 كيس سكر شهريًا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين.
- في حالة وجود أسرة تتكون من أكثر من 3 أفراد، ستحصل بطاقتهم التموينية على 6 أكياس سكر شهريًا وفقًا لقرار وزير التموين.
- للأسر التي تتجاوز عدد أفرادها 4 ولديها بطاقة تموينية، سيكون الحد الأقصى للكمية هو 6 أكياس سكر شهريًا.
صرف السلع التموينية
تقوم وزارة التموين بصرف السلع التموينية من خلال حوالي 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، يتم صرف هذه السلع وفقًا لقيمة الدعم المخصصة لكل بطاقة تموينية وحسب الإحتياجات والأسر المستحقة للدعم، وتتوفر السلع الغذائية الأساسية في هذه المنافذ من خلال المجمعات الإستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وبدالي التموين، بالإضافة إلى منافذ جمعيتي التعاونيات التموينية، جميع هذه الهيئات والمنافذ تعمل تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أسعار السلع التموينية 2023
- سكر معبأ (كيلوجرام واحد) بسعر 12.60 جنيه.
- زيت خليط (800 مللي) بسعر 30 جنيه.
- أرز معبأ (كيلوجرام واحد) بسعر 12.60 جنيه.
- مكرونة (800 جرام) بسعر 13 جنيه.
- مكرونة (400 جرام) بسعر 6.50 جنيه.
- عدس مجروش (500 جرام) بسعر 21 جنيه.
- فول معبأ (500 جرام) بسعر 9 جنيهات.
- دقيق معبأ (كيلوجرام واحد) بسعر 18 جنيه.
- مسلى صناعي (800 جرام) بسعر 36 جنيه.
- شاي ناعم (40 جرام) بسعر 5 جنيهات.
- صلصة (300 جرام) بسعر 8 جنيهات.
- تونة مفتتة (وزن 140 جرام) بسعر 18 جنيه.
- مربى أنواع (350 جرام) بسعر 16 جنيه.
- جبنة تتراباك (250 جرام) بسعر 14 جنيهات.
- جبنة تتراباك (125 جرام) بسعر 7 جنيه.
- مسحوق أتوماتيك (800 جرام) بسعر 25 جنيه.
- مسحوق عادي يدوي (800 جرام) بسعر 16 جنيه.
- صابون غسيل (125 جرام) بسعر 3 جنيهات.
- صابون تواليت (125 جرام) بسعر 7.50 جنيه.
- لبن جاف (125 جرام) بسعر 25.50 جنيه.
- خل 5% (900 مللي) بسعر 6 جنيهات.
- كيس ملح طعام (300 جرام) بسعر 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة (40 جرام) بسعر 3 جنيه.
- كيس سائل غسيل أواني (80 جرام) بسعر 3 جنيه.
- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونصف.
- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو أنواع بسعر 3.75 جنيه.
- بسكويت بوو أنواع بسعر 3.75 جنيه.
- طحينة بيضاء (ظرف 140 جرام) بسعر 2.50 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان (18 جرام) بسعر 4 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج (عدد 8 مكعبات) بسعر 6 جنيهات.