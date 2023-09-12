متخليش الجمعية تضحك عليك وتستغلك”.. كم كيس سكر للفرد في التموين لشهر سبتمبر 2023 وأسعار السلع التموينية

تم تحديد كمية سكر المخصصة للفرد في نظام التموين بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقين للدعم التمويني والذين تسجيل أسماؤهم على منظومة التموين، وفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر يتم توزيع كيس السكر وفقًا للمقررات التموينية التي تخص كل بطاقة تموينية، هذا الإجراء يهدف إلى توزيع المواد الغذائية الأساسية بشكل عادل ومنتظم للأسر المستحقة للدعم التمويني.

كم كيس سكر للفرد في التموين؟

قرر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي تحديد كمية السكر التمويني المخصصة للفرد في نظام التموين وفقًا لهذا القرار:

يتم تخصيص 2 كيس سكر شهريًا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين.

في حالة وجود أسرة تتكون من أكثر من 3 أفراد، ستحصل بطاقتهم التموينية على 6 أكياس سكر شهريًا وفقًا لقرار وزير التموين.

للأسر التي تتجاوز عدد أفرادها 4 ولديها بطاقة تموينية، سيكون الحد الأقصى للكمية هو 6 أكياس سكر شهريًا.

صرف السلع التموينية

تقوم وزارة التموين بصرف السلع التموينية من خلال حوالي 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، يتم صرف هذه السلع وفقًا لقيمة الدعم المخصصة لكل بطاقة تموينية وحسب الإحتياجات والأسر المستحقة للدعم، وتتوفر السلع الغذائية الأساسية في هذه المنافذ من خلال المجمعات الإستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وبدالي التموين، بالإضافة إلى منافذ جمعيتي التعاونيات التموينية، جميع هذه الهيئات والمنافذ تعمل تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار السلع التموينية 2023