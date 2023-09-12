منحة ال 1000 جنيه زقطط وهيص ”.. وزارة القوي العاملة توضح كيفية تسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقعها

تسعى وزارة القوى العاملة في مصر إلى دعم العمالة الغير منتظمة من خلال فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، هذه الفرصة متاحة الآن لجميعالعمال الغير منتظمين ويبحثون عن دعم مالي، يمكنهم تحديث وتسجيل بياناتهم الشخصية بسهولة، وذلك من خلال إرفاق رقم البطاقة الشخصية لضمان استحقاقهم لهذه المنحة المالية، وتعتبر هذه المبادرة خطوة إيجابية وتحفيزًا كبيرًا من الحكومة لدعم الفئات العاملة غير المنتظمة وتوفير الدعم المالي الضروري لهم.

هدف منحة العمالة الغير منتظمة

تعمل المنحة على توفير دعم مالي للأفراد والأسر التي تعمل في القطاع غير المنتظم وتعاني من ضغوط مالية، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، كما يمكن أن تكون منحة العمالة غير المنتظمة حافزًا للأفراد للعمل في الوظائف ذات الطبيعة غير المنتظمة، مثل العمل بالساعة أو العمل المؤقت، و بفضل المنحة يمكن للعمال غير المنتظمين تحقيق استقرار مالي أكبر وتوفير دخل إضافي يساعدهم في تلبية احتياجاتهم المالية بشكل أفضل.

طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة هي كالتالي:

قم بزيارة موقع العمالة الغير منتظمة.

إذا لم تمتلك حسابًا بالفعل، يجب عليك إنشاء حساب جديد على الموقع.

انتقل إلى صفحة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وقم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة بعناية ودقة، ستحتاج إلى إدخال البيانات الشخصية مثل الرقم القومي والاسم الرباعي ورقم الهاتف وأي معلومات أخرى ذات الصلة.

بعد ملء النموذج بشكل كامل، قد تحتاج إلى تأكيد المعلومات والضغط على زر التسجيل أو إرسال النموذج.

سيتم معالجة طلبك وسيتم التواصل معك فيما بعد إذا كنت مستحقًا للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة وتحتاج إلى مزيد من الإجراءات.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023

بالنسبة لموعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023، بعد اكتمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والتقديم، يتم تفعيل عمل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، سيتم صرف إعانة مالية تقدر بمبلغ 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة والتي لا تستفيد من برامج الحماية الإجتماعية الأخرى، هذا الصرف يتم وفقًا للإعلان الرسمي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.