مش هتقطع عندك تاني وداعاً”.. موعد انتهاء قطع الكهرباء لتحفيف الاحمال في مصر مجلس الوزارة يعلن

يعتمد موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر على الخطة المعلنة لتخفيف أحمال الكهرباء التي تم اتخاذها من قبل وزارة الكهرباء، هذه الخطة تستهدف توفير الكهرباء خلال فصل الصيف عندما تكون الأحمال أكبر بسبب استخدام أجهزة التكييف والتبريد بشكل مكثف، ومن المتوقع أن تنتهي خطة تخفيف الأحمال بإنتهاء فصل الصيف، حيث تكون درجات الحرارة عادةً أقل واستهلاك الكهرباء ينخفض، وبالتالي يمكن توقع أن يتم استئناف التشغيل العادي للشبكة الكهربائية وانتهاء قطع الكهرباء بالتدريج.

موعد انتهاء قطع الكهرباء

من المتوقع أن يستمر انتهاء قطع الكهرباء في مصر خلال الأربعة عشر يومًا الأولى من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد تنفيذ خطة تخفيف الأحمال التي تم اتخاذها على مستوى كافة المحافظات، هذا يعني أنه من المتوقع أن يتم استئناف التشغيل العادي للشبكة الكهربائية وعودة توفير الكهرباء للمواطنين خلال هذه الفترة، وأوضح “نادر” أن ارتفاع درجات الحرارة في البلاد يزيد من الضغط على نظام الكهرباء ويزيد من استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز والوقود اللازمين لتوليد الكهرباء، ولهذا السبب اتخذت الحكومة خطة تخفيف الأحمال للتصدي لهذا الإرتفاع في الإستهلاك، وكلما نجحت هذه الخطة في تقليل الإستهلاك وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، ستقترب فترة انتهاء قطع الكهرباء وستقل ساعات انقطاع الكهرباء التي تم تطبيقها وفقًا لخطة تخفيف الأحمال.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

بدأت خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر في السابع عشر من يوليو عام 2023، حيث تم اعتماد هذه الخطة بسبب الإرتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء بسبب الأحوال الجوية السيئة وارتفاع درجات الحرارة التي تأثرت بها البلاد، وفي محاولة للتعامل مع هذه الزيادة في الإستهلاك قامت الحكومة بتنفيذ خطة مدروسة تشمل قطع الكهرباء بشكل متساوٍ في أوقات محددة في جميع أنحاء مصر، هذا الإجراء تم اتخاذه بهدف توجيه المواطنين للتقليل من استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، حيث اقترب الإستهلاك من حاجز 36 جيجاوات يوميًا في ذلك الوقت.