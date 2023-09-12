لأصحاب المعاشات يافرحتهم ياهناهم”.. زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023 بقرار حكومي اعرف هتاخد زيادة كام

يتسائل أصحاب المعاشات في مصر عن الزيادة المحتملة في معاشاتهم في أكتوبر 2023، هذه الزيادة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ويترقبون بفارغ الصبر أي إعلان رسمي يكشف عن تفاصيل هذه الزيادة وكيفية تطبيقها على معاشاتهم.

موعد صرف زيادة معاشات أكتوبر 2023

حتى اللحظة الحالية، لم يتم إصدار أي قرار رسمي من الحكومة بشأن موعد صرف زيادة معاشات أكتوبر 2023، ومع ذلك من المتوقع عموماً أن يتم بدء عملية الصرف اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر الميلادي القادم.

تفاصيل زيادة المعاشات

تعد زيادة المعاشات من القضايا التي تلقت اهتماماً بارزاً منذ عام 2014 وحتى الوقت الحالي من قبل الحكومة المصري، يعكس هذا الإهتمام التوجيه المستمر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحسين أوضاع المعاشات في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة لكبار السن وتوفير الحماية الإجتماعية لهم.

تُعتبر زيادة معاشات أكتوبر 2023 لأصحاب المعاشات في مصر على مدار السبعة أشهر السابقة، يستفيد من هذه الزيادة أكثر من 11 مليون و100 ألف مواطن مستحق للصرف، تمتد توزيع هذه الزيادة على مدى خمسة أشهر متتالية، بدءًا من شهر أبريل وحتى شهر سبتمبر، وبالتالي، سيكون شهر أكتوبر هو الشهر السادس، يأتي هذا التوجيه لدعم وتحسين أوضاع معاشات المواطنين، وذلك كجزء من جهود الحكومة المستمرة لضمان تحسين مستوى المعيشة والإستقرار المالي للمستحقين.

حجم زيادة معاشات أكتوبر 2023

تمثل زيادة معاشات أكتوبر 2023 نسبة زيادة تقدر بحوالي 15% من المعاشات السابقة، هذه النسبة المحددة تأتي وفقًا للمادة الخامسة والثلاثون من قانون المعاشات والتأمينات الجديد الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، وتتراوح مقدار هذه الزيادة بين 175 جنيهًا و1635 جنيهًا، وتصرف لجميع المستفيدين من أصحاب المعاشات دون استثناء.

مقدار زيادة معاشات أكتوبر 2023

تشمل زيادة معاشات أكتوبر 2023 وفقًا للفئات التالية: