انتهاء قطع الكهرباء عن كل محافظة في مصر.. تطورات حصرية من وزارة الكهرباء تُسعد الملايين

تنتاب العديد من الأفراد حيرة حول موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر، وتنتظرون تنفيذ خطة تخفيف الأحمال التي تم الإعلان عنها سابقًا من قبل وزارة الكهرباء. وفيما يخص هذا الأمر، تشير الوزارة إلى أن موعد انتهاء قطع الكهرباء يعتمد على تنفيذ الخطة المعلنة لتخفيف الأحمال، وهذا سيحدث مع انقضاء فصل الصيف، وسوف نقدم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع من خلال التقرير النهائي التالي.

موعد انتهاء قطع الكهرباء

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إنه من المتوقع أن تستمر موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر خلال الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر الجاري. يعزى هذا الانقطاع إلى ارتفاع درجات الحرارة الشديد والذي زاد من استهلاك الكهرباء والضغط على مصادر الطاقة مثل الغاز والوقود المستخدمة في توليد الكهرباء.

ولذلك، قامت الحكومة بتنفيذ خطة لتخفيف الأحمال بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء. وعندما تحقق الخطة أهدافها في تقليل الأحمال، سيقترب موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر. وسيتم تقليل ساعات قطع التيار الكهربائي بشكل تدريجي بمجرد تحسن درجات الحرارة.

تقليل استهلاك الكهرباء

بناءً على قرارات المؤتمر وتوجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تم الكشف عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، بعد معرفة موعد انتهاء قطع الكهرباء المستمرة بنصف شهر سبتمبر، تم تحديد مجموعة من الإجراءات والضوابط لتحقيق الترشيد في استهلاك الكهرباء. تتضمن هذه الإجراءات:

الالتزام بإغلاق أنظمة الكهرباء بعد انتهاء ساعات العمل المحددة في المؤسسات والإدارات المختلفة. إغلاق المحلات التجارية والمطاعم وإزالة اللوحات الإعلانية بعد الساعة 9:00 مساءً. قطع التيار الكهربائي عن المساجد والكنائس بعد انتهاء أوقات الصلاة. تعزيز استخدام مصابيح الإضاءة الكهربائية الموفرة في المنشآت الحكومية وأعمدة الإنارة. تخفيف الأحمال وفقًا للجداول الزمنية المعلنة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توفير الطاقة والتحكم في استهلاك الكهرباء خلال فترة الصيف.