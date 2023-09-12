شكلك هتجوز الولد الحيلة.. تحديد رسوم استخراج تراخيص البناء في القري والمدن + هناك بعض الشروط أيضا

بناءً على نص قانون البناء الجديد لعام 2022، تم تضمين مجموعة من رسوم استخراج تراخيص البناء في مصر، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا وجمالًا، وذلك من خلال الحد من البناء غير المنظم والمخالفات البنائية، والتي كانت تشمل سابقًا التجاوز على الأراضي الزراعية بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى تقليل عمليات زيادة عدد الأدوار بصورة غير مشروعة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين الجودة البنائية والحفاظ على الموارد الزراعية والبيئة في البلاد.

رسوم استخراج تراخيص البناء

بموجب القانون، وقبل معرفة رسوم استخراج تراخيص البناء يتطلب البناء وفقًا للتشريعات الجديدة التي تم اعتمادها في عام 2022 وجود مستندات وشروط ضرورية وملزمة، وهي:

يجب تقديم رسوم “كروكي” التي تظهر الموقع والممرات المؤدية إلى الأرض أو المبنى برسم من مهندس نقابي. يجب تقديم صورة عن بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في البناء. يجب تقديم عقد الملكية للأرض أو الممتلكات المعنية بعملية البناء. يجب تقديم إيصال يُثبت سداد الرسوم المطلوبة.

وفي الحالة التي لا تتوفر فيها جميع هذه المستندات والشروط، فإنه يعتبر غير قانوني البناء، وسيتم هدم أي أعمال بناء تمت في خرق لهذه اللوائح بواسطة الجهات المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها.

شروط تراخيص البناء فى القرى

يجب على المواطن الراغب في بناء منزله الجديد أن يتبع إجراءات معينة للحصول على ترخيص البناء، تشمل هذه رسوم استخراج تراخيص البناء دفع مبلغ قدره 200 جنيه كرسوم لاستخراج بيان صلاحية الموقع من مجلس المدينة المحلي.

بعد استلام بيان الصلاحية، يجب على المواطن التوجه إلى مكتب هندسي معتمد لإعداد الرسومات المعمارية والإنشائية اللازمة للمشروع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطن أن يقوم بتوكيل المكتب الهندسي أو المهندس المسؤول للمتابعة وإكمال باقي الإجراءات الضرورية.