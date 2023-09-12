كله بلوشي.. ركوب القطارات والمترو مجانا حسب هيئة السكة الحديد.. «آه لو طلعت منهم يبقي يابختك»

ركوب القطارات والمترو مجانا، حيث كل يوم، يستخدم أكثر من خمسة ملايين مواطن من مختلف مناطق جمهورية مصر العربية وسائل النقل العامة مثل القطارات والمترو. هذا الارتفاع في عدد المسافرين دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف العبء المالي على المواطنين، وفي هذا السياق، تم التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة النقل لتقديم دعم مالي يتيح لبعض الفئات ركوب وسائل النقل هذه مجانًا، بينما يمكن لفئات أخرى الاستفادة من تخفيضات كبيرة على أسعار التذاكر. ترقبوا مزيد من التفاصيل حول هذا القرار.

ركوب القطارات والمترو مجانا

أولاً، تم توفير ركوب القطارات والمترو مجانا وذلك لجميع مرضى الأورام والمحاربين ضد السرطانات من خلال استخدام بطاقة ذكية. تتيح هذه البطاقة لهم السفر دون قيود، ويتم تجديدها بداية كل عام ميلادي.

ثانياً، يتم توفير رحلات مجانية على وسائل النقل العامة في مصر لجميع الأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ70 عامًا، ولكن يجب عليهم تقديم بطاقة الرقم القومي للتحقق من عمرهم.

ثالثاً، تم توفير تسهيلات للأطفال الطلاب في معهد إمبابة للصم والبكم بحيث يمكنهم السفر على القطارات مجانًا.

ركوب القطار بنصف الثمن

بعدما تم معرفة ركوب القطارات والمترو مجانا، تم تقديم خدمة ركوب القطارات بتخفيض نصف سعر التذكرة للفئات التالية وفقًا للشروط المحددة: