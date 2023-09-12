الموظفين طايرين من الفرحة بعد زيادة 1000 جنيه على مرتبهم.. هذه الهيئة تعلن زيادة المرتب لهذا السبب

زيادة مرتبات سبتمبر 1000 جنيه بعدما أوضح الدكتور عمرو رشيد في بيان أصدره أن هذه المكافأة تمنح تقديرًا للجهود الجبارة التي يقدمها فريق الإسعاف في جميع أنحاء مصر. إنهم يعملون بلا كلل أو ملل للرد على الاستغاثات الإسعافية والطبية العاجلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وشدد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية على أهمية صرف هذه المكافأة في ذكرى المولد النبوي الشريف، معبّرًا عن أمنياته بالخير واليمن والبركات لمصر وشعبها.

زيادة مرتبات سبتمبر 1000 جنيه

قرر الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، زيادة مرتبات سبتمبر 1000 جنيه بعدما توفير مكافأة تشجيعية بقيمة الف جنيه لجميع موظفي الهيئة في جميع فروعها وإداراتها في مختلف المحافظات، تم اتخاذ هذا القرار بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، سابقًا، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم ما يقدر بـ 400,546 خدمة في إطار حملة “100 يوم صحة”، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس، في جميع مناطق البلاد.

وبين الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الخدمات التي تم تقديمها خلال حملة “100 يوم صحة” شملت ما يقرب من 11,065 خدمة مختلفة، كجزء من مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة لها، بالإضافة إلى إجمالي الزيارات العارضة والمتكررة التي بلغت 28,484 خدمة.

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر

بضعة أيام تفصلنا عن انطلاق عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للموظفين الحكوميين في البلاد. ستمتد هذه العملية على مدى خمسة أيام، ابتداءً من الخميس 21 سبتمبر، وحتى الأربعاء 27 سبتمبر، وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة المالية. هذا الوقت يمثل فترة هامة للموظفين لاستلام دخلهم المنتظر بانتظام، في هذا الجدول مواعيد صرف بعد زيادة مرتبات سبتمبر 1000 جنيه بسبب المكافأة: