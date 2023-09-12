اشتري فراخ براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض 

الأسعار الحالية لكل الأنواع من الدواجن يتابعها المستهلكون بشكل يومي وذلك بسبب بعض التقلبات السعرية التي تطرأ على البورصة الخاصة بالدواجن، وتعتبر التكلفة السعرية الحالية مستقرة إلى حد كبير وعلى مستوى كل الأنواع المتوفرة في السوق المحلية من الدواجن ويوضح التقرير معلومات عن أسعار كل الأنواع الأكثر مبيعًا وتوفرًا في الأسواق من الدواجن مع توضيح أسعارها في البورصة الرئيسية اليوم ببداية التعاملات وكذلك سعر الكيلو من كل نوع في المزارع.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

الأسعار الحالية لكل السلالات الداجنة تشهد حالة من الاستقرار وذلك لكل الأنواع الأكثر شيوعًا في الأسواق الاستهلاكية مثل الدجاج الأبيض والبلدي والساسو، ولذلك نتعرف في تلك السطور المقبلة على آخر المستجدات السعرية الخاصة بالدواجن.

سعر الدجاج الأبيض اليوم

الدواجن البيضاء تشهد أسعارها الاستقرار على مؤشرات سعرية ثابتة منذ أيام ويصل سعر 1 كيلو من لحوم الدجاج الأبيض إلى 55 جنيه مصري، ويصل السعر الخاص بالكيلو في المزرعة 60 جنيه وفي السوق المحلية السعر يسجل ما بين 65 وحتى 68 جنيه مصري.

سعر الدجاج الساسو والبلدي والأمهات