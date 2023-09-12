اشتري فراخ براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض 

الأسعار الحالية لكل الأنواع من الدواجن يتابعها المستهلكون بشكل يومي وذلك بسبب بعض التقلبات السعرية التي تطرأ على البورصة الخاصة بالدواجن، وتعتبر التكلفة السعرية الحالية مستقرة إلى حد كبير وعلى مستوى كل الأنواع المتوفرة في السوق المحلية من الدواجن ويوضح التقرير معلومات عن أسعار كل الأنواع الأكثر مبيعًا وتوفرًا في الأسواق من الدواجن مع توضيح أسعارها في البورصة الرئيسية اليوم ببداية التعاملات وكذلك سعر الكيلو من كل نوع في المزارع.
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الأسعار الحالية لكل السلالات الداجنة تشهد حالة من الاستقرار وذلك لكل الأنواع الأكثر شيوعًا في الأسواق الاستهلاكية مثل الدجاج الأبيض والبلدي والساسو، ولذلك نتعرف في تلك السطور المقبلة على آخر المستجدات السعرية الخاصة بالدواجن.
سعر الدجاج الأبيض اليوم
الدواجن البيضاء تشهد أسعارها الاستقرار على مؤشرات سعرية ثابتة منذ أيام ويصل سعر 1 كيلو من لحوم الدجاج الأبيض إلى 55 جنيه مصري، ويصل السعر الخاص بالكيلو في المزرعة 60 جنيه وفي السوق المحلية السعر يسجل ما بين 65 وحتى 68 جنيه مصري.
سعر الدجاج الساسو والبلدي والأمهات
- الأسعار لا تزال إلى الآن على نفس المستوى السعري الذي كانت عليه منذ أيام وذلك لكل الأنواع المتاحة سواء بلدي أو ساسو أو أمهات.
- السعر الحالي للكيلو جرام من الدواجن البلدي في البورصة الرئيسية اليوم قد سجل 114 جنيه مصري، وتتوفر في السوق الاستهلاكية بسعر 120 جنيه مصري.
- سعر الدجاج الأحمر اليوم 92 جنيه، وفي السوق الشعبية سجلت أسعار ما بين 99 و100 جنيه مصري.
- سعر الدجاج الأمهات اليوم في البورصة 55 جنيه وفي الأسواق الاستهلاكية تسجل سعر 60 جنيه مصري.
- سعر كيلو البانيه والأوراك في السوق المحلية
- يقبل المستهلك على شراء أجزاء الدجاج ومن بينها صدور الدجاج المخلية بدون عظم والتي قد وصل سعرها للكيلو إلى حوالي 155 جنيه مصري، ويصل سعر الكيلو في بعض الأسواق الشعبية إلى 160 جنيه مصري والسعر متفاوت ما بين منطقة لأخرى.
- سعر الكيلو من الأوراك 75 جنيه وكيلو من الدبابيس 90 جنيه مصري