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تنويه ‼️ إعلان نتائج القبول الموحد 2023 في الاردن بالجامعات الاردنية من خلال موقع وحدة التنسيق الرسمي

الكاتب: مروانمنذ 28 دقيقة
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نتائج القبول الموحد

نتائج القبول الموحد، بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في الأردن لعام 2023، بدأ الطلاب بفحص معدلات القبول الموحد للعام الدراسي 2023-2024 في الجامعات الأردنية. نسعى لتزويدكم بأحدث المعلومات حول هذا الموضوع، في هذا المقال، سنقدم تفاصيل حول معدلات القبول في الجامعات الأردنية لهذا العام، حيث بدأ الطلاب بالفعل في البحث عن هذه المعلومات الهامة.

معدلات القبول بالجامعات الاردنية

في هذا الجدول وقبل معرفة نتائج القبول الموحد نكشف عن كافة الحدود الدنيا بالجامعات:

التخصصالمعدل
الهندسة المدنية87.3
الهندسة الميكانيكية87.70
الهندسة الكهربائية88.40
الهندسة الكيميائية90.45
علم البيانات87.55
تكنولوجيا معلومات الأعمال83.55
الذكاء الاصطناعي65.00
العلوم الحياتية84.30
الرياضيات83.30
الجيولوجيا البيئية والتطبيقية73.75
وقاية النبات74.70
الانتاج الحيواني77.30
الأراضي والمياه والبيئة75.50
الاقتصاد الزراعي77.75
التسويق91.25
التمويل90.05
نظم المعلومات الإدارية90.45

 

بالطبع، يمكن للطلاب الأعزاء البحث عن معدلات القبول الموحد للعام 2023-2024 عبر زيارة الموقع الرسمي لوحدة القبول ، ويُشجع عليهم أيضًا على استكمال الوثائق المطلوبة واتباع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التسجيل في الجامعات الأردنية.

نتائج القبول الموحد

بالتأكيد، حاليًا يُمكن للطلاب والطالبات الوصول إلى نتائج القبول الموحد بسهولة عبر الإنترنت باتباع هذه الخطوات:

  • ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد عبر هذا الرابط.
  • اختر “نتائج” من بين الخيارات المتاحة.
  • قم بإدخال معلوماتك بدقة في الحقول المخصصة.
  •  اضغط على “استعلام”، وستظهر لك جميع تفاصيل النتائج المتعلقة بك.

الوزير أكد أن نتائج القبول في الجامعات من المقرر أن تُعلن في شهر أكتوبر المقبل، وتحديدا في اليوم الثاني منه، 10-2-2023م، وهناك خطة متاحة لجميع الطلاب للاطلاع على هذه النتائج بسهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي لوحدة القبول التابعة للوزارة.

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الكاتب: مروانمنذ 28 دقيقة
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