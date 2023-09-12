العاصفة دانيال والأرصاد تحذر من الطقس اليوم أمطار غزيرة ورعدية

تسببت العاصفة دانيال في حدوث كوارث وفواجع كبرى بدأت في اليونان وبلغاريا وتركيا وتركت تأثير كبير بين ضحايا ومصابين جراء العاصفة، ثم توجهت إلى بعض البلاد العربية منها السعودية ومؤخراً في ليبيا منذ يومين لكن ما حدث كان غير متوقع وهناك عدة مناطق في درنة اختفت تماماً بسبب الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حد السيول، مما تدخلت السلطات الليبية العسكرية للعمل مع فرق الإنقاذ، لكن لقي نحو ألفين شخص من عدة محافظات مصرعهم وجاري البحث عن المفقودين والذي وصل عددهم أكثر من خمسة آلاف شخص، لذلك نجد أن البحث كبيرة عن آخر تطورات العاصفة دانيال وهل تكون بنفس الحدة التي كانت بها في ليبيا هذا ما نحاول توضحيه لحضراتكم ترقبوا معنا.

العاصفة دانيال

يعيش المواطنين في مصر في حالة من التوتر والقلق الشديد، لأن الأرصاد أكدت بأن العاصفة دانيال خرجت من ليبيا متجه نحو الأراضي المصرية وتحديداً من ناحية السواحل الشمالية الغربية مطروح والإسكندرية والعاملين وغيرها من محافظات السواحل، بدأت العاصفة دانيال منذ الساعات الأولى من صباح الأمس الإثنين 11 من سبتمبر وكانت الأجواء غير مستقرة ومع مرور الوقت تتزايد حدة الرياح التي تصاحبها أتربة صفراء، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن الساعات القليلة القادمة تزداد فرصة سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية أحياناً، وأشارت بأن العاصفة سوف تستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 14 من سبتمبر الجاري 2023 وتحذر المواطنين من عدم الخروج أثناء سقوط الأمطار تجنباً لأي ضرر.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-9-2023