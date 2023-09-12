ماذا تفعل اذا ظهر لديك رائحة عرق كريهة.. اليك حل التخلص منها

لجعل رائحة الجسم جميلة يمكنك اتباع بعض النصائح والعادات الصحية التي تساهم في الحفاظ على نضارة الجلد والحفاظ على رائحة الجسم اللطيفة إليك بعض النصائح للاعتناء بالنظافة الشخصية اتخذ الاستحمام اليومي جزءا من روتينك اليومي استخدم صابون مناسب وغسول للجسم ذو رائحة منعشة، ارتدِ ملابس مصنوعة من قماش قطني وتجنب المواد الصناعية التي تسبب التعرق الزائد والروائح الكريهة، تجنب الأطعمة القوية في الروائح مثل البصل والثوم، اشرب كمية كافية من الماء شرب الماء يساهم في ترطيب الجسم وتقليل رائحة التعرق.

أطعمة تجعل رائحة الجسم جميلة

نستكشف في هذا النص السر وراء رائحة الجسم الجميلة ونقدم لك قائمة بالمشروبات التي تعزز من الرائحة الطيبة هل تساءلت يوما عن سبب رائحة الجسم الكريهة؟ سنقدم إجابات شاملة على هذا الاستفسار في هذا المقال الخاص بموقع البديل.

اولا النعناع الأخضر المغلى

استفد من فوائد النعناع الرائعة لتحسين رائحة الجسم يمكنك تعزيزها عن طريق تناول كوب من النعناع المغلي يوميا أو إضافة النعناع الطازج إلى عصائر الليمون أو شايك المفضل.

ثانياً الريحان

الريحان يعرف بعبقه العطري الفريد وهو يستخدم كمكمل غذائي في الأونة الأخيرة ويضاف إلى الأطعمة هذا النبات له قدرة مذهلة على تحويل رائحة الجسم إلى رائحة جميلة لا تقاوم.

ثالثاً القرفة

القرفة هي نبات طبيعي يتمتع بفوائد صحية عديدة تناول كوب من القرفة يمكن أن يضيف لجسمك نفحة عطرية جميلة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن تضمين القرفة في وصفات المخبوزات للتخلص من الروائح الكريهة للجسم بشكل فعال.

هل تعلم ماهي اسباب الرائحة الكريهة في الجسم

البكتيريا الطبيعية تستغل العرق الذي يتم إفرازه من قبل بشرتنا كمصدر غذائي لها، ولهذه الاستفادة يترتب عليها إطلاق رائحة معروفة بأنها رائحة الجسم و التي تمتاز بكونها غالبا رائحة كريهة جداً في مناطق الإبط تكون بيئة مثالية لنمو هذه البكتيريا و تكاثرها نظرا للظروف الدافئة والرطبة هناك، وهذا يمكن أن يتسبب في إبداع رائحة غير مرغوب فيها بالإضافة إلى ذلك، قد ينجم عنها أيضا ظهور بقع العرق على ملابسنا.