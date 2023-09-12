وظائف العراق.. التقديم على وزارة الدفاع 2023 في العراق بصفة جندي.. رابط التقديم في الوظائف العسكرية

كشفت وزارة الدفاع العراقية عن فتح التقديم في وظائف متاحة برتبة جندي، وذلك في صفوف الجيش العراقي، فضلاً عن أنها أعلنت عن الاستمارة الإلكترونية، التي من خلالها يمكن القيام بملئها وقراءة الشروط والضوابط المفروضة من قبل الوزارة، حتى يتمكن كل فرد من التقديم في مثل هذه الوظائف، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول هذا الموضوع.

التقديم على وزارة الدفاع 2023

وأكدت وزارة الدفاع العراقية، أنه يمكن التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة، التي تم نشره عبر الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك، من أجل الالتحاق بالتطوع في الجيش العراقي بصفة جندي، هذا وأن موعد التقديم يبدأ من يوم 15 سبتمبر 2023، ويستمر التقديم في الوظائف إلى يوم 21 سبتمبر 2023، كما أن الوزارة تُهيب جميع الراغبين في الالتحاق بالجيش العراقي بمراجعة الموقع الرسمي لها للحصول على تفاصيل وإرشادات هامة، قبل البدء في عمليات التقديم، وبعد انتهاء المدة المحددة، تبدأ عملية فحص ودقيق كافة الطلبات وقبول ما هو مستحق منها.

خطوات التقديم على وزارة الدفاع 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل التقديم في وظائف وزارة الدفاع العراقية، وفقًا لما يلي:-