عاجل الآن.. صرف 1000 جنيه فورية للعاملين في الدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف

في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية، ومع اقتراب موسم المولد النبوي الشريف، التي ينتظره العديد من المسلمين على مستوى العالم، فقد أعلن رئيس إدارة هيئة الإسعاف، عمرو رشيد، عن صرف مكافأة مالية لجميع العاملين في الهيئة وبمختلف الأفرع والإدارات تُقدر بنحو 1000 جنيه، وذلك على مستوى المحافظات، مع العلم أن هذه المكافأة التشجيعية جاءت من أجل كم الجهود التي يبذلها العاملين في سبيل كل الخدمات الطبية الهامة، وفي السطور التالية نوضح لكم مواعيد صرف المرتبات.

صرف مكافأة للعاملين في هيئة الإسعاف المصرية

وأكد الدكتور عمرو رشيد، أن هذه المكافأة تم إعتمادها بشكل رسمي، ليتمكن جميع العاملين في الإدارات التابعة للهيئة، مع العلم أن هذه المكافأة جاءت بعد كم الجهود المبذولة في تقديم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين في مختلف المحافظات، ومواصلة الدائمة على مدار الـ 24 ساعة متواصلة، مما يترك ذلك الكلل والملل، لهذا فكان من المستحسن القيام بصرف مكافأة لتشجيهم على العمل ومواصلتهم على الجهود والخدمات المقدمة من قبلهم.

مكافأة احتفالًا بالمولد النبوي للعاملين في هيئة الإسعافات

واعتمد رئيس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، بصرف المكافأة مع اقتراب ذكرى المولد البنوي الشريف، المنتظر من قبل العديد من المسلمين، من أجل الاحتفال بهذه الذكرى العطرة.

يذكر أن مرتبات شهر سبتمبر، تبدأ يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، وتستمر لمدة 5 أيام متواصلة، على أن يتم استكمال باقي عمليات الصرف أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، الموافق 24 و25 و26 و27 سبتمبر 2023 على التوالي.